每日杂志‧人物志｜访义庄探公墓 刘锐业不寻常的生死课

近年青少年自杀情况令人关注，香港理工大学专业及持续教育学院学生事务总监刘锐业，留意到不少年轻人对前景感到迷惘。他选择向学生推广生死教育，带学生访义庄、探公墓、到护老院聆听长者故事，藉认识死亡，了解生命意义，反思生存可贵。上星期中学文凭试「放榜」，他指当上状元固然可喜，但人生绝非一次公开试成绩可以断定。他在小学时曾考「尾二」，高中公开试成绩几近「满江红」，庆幸找到物流业志向，持续进修后转走学术路，故勉励年轻人，「路途纵使迂回曲折，但找到人生方向便能按步前进」。

刘锐业带学生参观灵堂，破除禁忌。

尊重生命是生死教育的重点，刘锐业收留了友人弃养的淡水龙虾。

刘锐业亦在大专院校担任高级讲师，教授物流业。他以物流比喻人生，认为人生旅程就如货物经历不同转运站才送达目的地，有时过程直接，顺风顺水；有时迂回曲折，兜兜转转。

早年他曾在香港空运货站工作，处理过运送在港身故外籍佣工到家乡落葬的个案。在运送亡者灵柩时，他强调要尊重亡者及家属意愿，物流业与殡仪业界的配合至关重要。

培养同理心认识生命可贵

以保存遗体为例，他指须以摄氏4度的低温冷藏，以免遗体过分僵硬。灵柩须安放于外层为铁架、内层为木板的大箱子内；若货机超重，机组人员基于尊重亡者及遗体储存考量，会选择卸下其他货物，为的是避免灵柩卸下时遭阳光照射，导致温度出现变化，更重要是希望把灵柩如期送归故土，让家属及早办理后事。

华人社会忌讳死亡，刘锐业指，亡者离逝后，家属亲友难免哀伤，但如何节哀顺变只靠自己摸索，曾有家属无法走出哀伤，一蹶不振。近年学童及青少年自杀情况严峻，有指与青少年对前景感到迷惘有关，他直言这两点均需正视，便尝试从校园推广生死教育，加强年轻人的「心灵装备」，好让他们可以面对人生不同变化。

刘锐业带学生「出海」，让学生近距离了解「海葬」仪式。

2023年，他于校内创立「生命教育学会」，向年轻人灌输生与死的概念，培养同理心，认识生命的可贵。他曾带领学生到访东华义庄、探访埋葬于沙岭公墓的无人认领尸体，发现华人社会虽对死亡诸多忌讳，但对送别亡者最后一程仍是十分重视。

逾100年历史的东华义庄，是本港仅存为海外华人暂存遗体或骨殖的地方，达成为亡者完成「落叶归根」的遗愿。新冠疫情期间，该义庄更一度「爆满」。他亦曾带领学生到殡仪馆参观灵堂，解释各种后事仪式及其背后意义，冀潜移默化，打破坊间对死亡的传统禁忌。

刘锐业带学生参观东华义庄，了解义庄的功用。

长者主动选择后事令人鼓舞

人们常说「人死如灯灭」，但他反思每段人生背后都有故事，当中有成功、有失败、有轰烈，亦有平凡，都足以成为年轻人的教材。因此他带领学生探访护老院，聆听长者的故事，特别是昔日长者在艰苦环境下养家求存的意志，盼年轻人延续这份生命力，学习面对人生困境。他亦统筹学生参与拍摄生死教育推广歌曲《不散筵席》的台前幕后工作，让年轻人体验个中意义。

死亡也许是人生中最难面对的告别，他曾经历不同的生离死别，有些亲友的离逝来得太突然，令他措手不及，万般不舍。如何协助在生者走出伤痛，他一直关注和重视。对坊间采用「遗物转化」的做法，如将亡者衣服改成「咕𠱸」或手袋留作记念，他表示认同，认为过程中家属透过构思方案，纾缓哀伤及释放负面情绪，并藉转化遗物延续对亡者的爱。

刘锐业带领公众导赏团参观沙岭公墓。

出生与死亡都是人生大事，惟不少人认为出生时无法选择父母和种族，感到十分被动。近年不少市民于生前选择后事安排，取回主导权，当中绿色殡葬渐见普及。刘锐业曾办导赏团，带领市民到访食环署辖下的纪念花园，了解撒骨灰仪式，亦与学生「出海」参与「海葬」仪式。

令他鼓舞的是，早前有一名60多岁女士于参观不同纪念花园后，透露喜欢纪念花园环境清幽，考虑日后将骨灰撒于此地。坊间有人担心进行撒骨灰或海葬仪式后，亡者在缺少骨灰龛供奉或没在墓地安葬，恐影响亲属追思拜祭的意欲，他直言是本末倒置的想法，重点是亲属有否孝心。

刘锐业带学生参观食环署辖下纪念花园，讲解撒骨灰程序。

近年刘锐业举办不同活动，让学生认识生死，领悟生命重要。

自言是平凡人中的平凡人

上星期中学文凭试「放榜」，传媒铺天盖地报道状元的奋斗史。奋斗故事固然吸睛，亦具正面价值，但他更关顾其他成绩平平，甚至未如理想的考生。他指人生路漫漫，一次公开考试成绩不能定夺一生，人生仍有其他路径可走，莫因一时失意而气馁。

在昔日「求分数」的教育制度下，他自言是个反面教材，幼稚园至中学均成绩欠佳，小学二年级更考获「全班尾二」，各科成绩几近「满江红」；往后成绩略有改善，但仍徘徊在班中下游；中五会考及中七高级程度会考的成绩俱不理想，他苦笑说，「高考4科中只得1科『及格』。」

成绩未达大学标准，他选择报读感兴趣的物流文凭及高级文凭课程，往后又报读物流学士课程。毕业后他曾投身物流工作，及后半工读修毕硕士学位，得以于大专院校任教，因而启发教学兴趣，最后修毕教育博士，成为大专院校管理人员。

他自言是平凡人中的平凡人，深明普罗学生的想法，亦以自身经历勉励考生及年轻人，「人生路途纵使迂回曲折，但找到人生方向便能按步前进。」

不少人对死亡感到迷惘，刘锐业撰书，盼为市民释除疑虑。

积极推动绿色殡葬 为自己计划身后事

刘锐业积极推动绿色殡葬，「80后」的他百无禁忌，已对自己后事有所规划。他预期会于灵堂放置个人喜爱的物品，让亲友认识自己，遗体火化后存于可溶解的骨灰龛后下葬，回归自然，秉承一切从简的原则。

近年不少市民办「生前丧礼」或「最后派对」，争取在余下时光与亲朋好友再见面，一起回顾人生，好好道别。对人生最后一程，他希望丧礼安排较个人化及简约，「气氛轻松一点，不必太哀伤」，如在灵堂放置他喜欢的书籍、珍藏的卡通人物模型等物品，让亲友认识自己的另一面。港人生活忙碌，人浮于事，他希望藉自己的丧礼让亲友重逢，既缅怀自己，亦聚首话旧。

他指，近年亦有市民选择在完成宗教仪式后，进行「告别派对」，由家属播放死者生前片段，一起纪念逝者，有助在生者处理哀伤情绪，节哀顺变。

刘锐业是虔诚天主教徒，他选择火化遗体，并把骨灰暂存于可溶解骨灰龛后下葬。数年后，当龛盅逐渐分解，骨灰亦随之融入泥土，成为天然养分。按天主教教义，死亡并非生命终点，只是灵魂与肉身分离，教徒可选择土葬或火葬，惟不主张撒灰。虽然可溶解骨灰龛存放骨灰的做法曾引起讨论，但他认为骨灰最终滋养大地，秉承了后事从简的初衷。

记者：关英杰