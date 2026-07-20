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罗淑佩与市民观赏世界杯决赛 冀藉赛事让市民重拾夜生活

社会
更新时间：04:52 2026-07-20 HKT
发布时间：04:52 2026-07-20 HKT

文体旅局局长罗淑佩今晚于启德零售馆与市民一同观赏世界杯决赛直播。她于中场接受传媒访问，表示今场球赛头十分钟两边攻势猛烈，相当紧张，其后虽球员们较谨慎，惟现场球迷气氛相当高涨，互有攻守时双方球迷呐喊声不绝，期望下半场尽快有入球，让赛事更精彩。

她提到，世界杯完结后仍有不少盛事接踵而至，例如本周会有剑击赛，亦会有一系列的演唱会，而8月初亦会有几场足球比赛及全民运动日，供市民观赏及参与。她续指，疫情期间「我哋可能唔记得咗，原来一班朋友出嚟饮吓嘢、吹吓水、食吓宵夜，原来都几开心、几过瘾」，而今次世界杯赛事于凌晨举行，让市民重拾晚上参与活动的感觉，亦相信暑假期间市民会继续参与不同活动。

今次世界杯不少商场纷纷出招吸客，罗淑佩就指，留意到业界各出其谋争取生意，「唔同餐厅做夜晚生意」、较为破格的「酒楼睇波」等等，相信业界可发展自身优势拓展商机。

她亦说，不少有做直播的商铺生意有增长，亦有酒吧为配合世界杯赛事改于早上营业，相信透过拓展业务，有助业界开拓新商机。

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