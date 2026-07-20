世界杯决赛凌晨上演 逾百球迷坐满启德零售馆 罗淑佩到场一同观赛

今届世界杯决赛将于今日（20日）凌晨3时上演，由上届冠军阿根廷对上西班牙。本港多个商场通宵开放直播赛事。《星岛》记者凌晨1时到访启德零售馆，现场已有逾百名球迷提早到场「霸位」，其后人渐愈来愈多，开波时已集结约600人。不少人披上爱队球衣以示支持，亦有人自备零食、露营櫈，享受今次世纪大战。

郑同学与两位朋友一起到场观赛，表示是于网上留意到零售馆会举办直播活动，故特地到场观赏决赛、感受气氛。他说自己本身是巴塞隆拿、球员柏迪的球迷，故今晚支持西班牙。

球迷李先生与妻儿一家三口由观塘来到启德观赛，认为4年一次的世界杯相当难得，故已预先请假，带同6岁儿子到商场感受气氛。虽然李先生支持西班牙，但儿子李小朋友就支持美斯及阿根廷，「我之前系觉得C朗赢（冠军），但系佢输咗。」

球迷李先生与妻儿一家三口由观塘来到启德观赛，认为4年一次的世界杯相当难得，故已预先请假，带同6岁儿子到商场感受气氛。虽然李先生支持西班牙，但儿子李小朋友就支持美斯及阿根廷，「我之前系觉得C朗赢（冠军），但系佢输咗。」

九龙城区议员利哲宏今晚亦带同儿子及其朋友观赛，表示世界杯决赛，加上启德零售馆举办活动，认为必需支持。他亦笑言「因为屋企唔可以好嘈，出到嚟可以感受世界杯气氛」，亦认为今日商场「坐爆哂」，加上与朋友、家人一起观赛，觉得气氛相当好。他又指，自己本身是英格兰球迷，但因为英格兰已被阿根廷击败，故「希望阿根廷输啦」，预测今晚西班牙会赢2比1。

文体旅局局长罗淑佩、副局长刘震、体育专员蔡健斌今晚亦来到启德零售馆，几人向通宵营业的食肆了解后，到楼上与市民一同观赛。