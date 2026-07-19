善德基金会第九届北京航天考察团启动 70名高中生7月底赴京研学

香港善德基金会今日（19日）举办「第九届北京航天科技考察团」启动礼。适逢中国航天事业创建70周年，考察团全额资助70名包括校长推荐、共创明Teen及非华裔的优秀高中生，于7月27日起前往北京研学，实地考察国家级航天与科研机构，加强支援弱势学生，以培育香港本地创科人才。

由香港善德基金会主办的「善德关爱科研青年发展计划－第九届北京航天科技考察团」启动礼，今日假香港理工大学蒋震剧院举行。典礼获保安局署理局长卓孝业、创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭、政制及内地事务局副局长胡健民，以及中联办新界东区事务部二级巡视员陈甫亲临主礼。活动亦邀请了特首政策组专家组成员周文港，以及香港理工大学空间科学教授吴波，分别为学生主讲基本法、国家安全及航天科技讲座。

12月首设沪杭人工智能考察

自2015年起，基金会已全额资助1,026名优秀中学生赴内地研学。今届考察团于7月27日至8月1日带领70名优秀高中生，包括校长推荐学生、共创明Teen学员及非华裔学生前往北京。行程由专家精心设计，以考察国家航天及科研机构、宣扬和平建设为主题，加强支援弱势学子并激发创科兴趣。此外，大会宣布将于12月首度组织70名学生远赴上海及杭州考察高新科技企业，探索「人工智能+制造」及布局未来产业。今届活动的支持机构为历届最多，获得保安局、教育局、创科局、民青局、文体旅局、政制局等政府部门，以及本港12间大专院校、共创明Teen计划和联合国教科文组织协会等机构的通力支持。

冀港生以「港产太空人」黎家盈为榜样

香港善德基金会常务副主席暨关爱科研策略委员会主席蔡敬业祝贺学员脱颖而出，并指出加快建设航天强国已纳入国家「十五五」规划，特区政府正就创科发展等进行公众咨询，航天之旅是培育创科人才的重要一环。他勉励青年以香港首位载荷专家黎家盈为榜样，积极装备自己以参与国家航天事业。

卓孝业致辞时表示，欣赏基金会对基层及非华裔学生的支援，并大力支持特区政府推广国安教育。他指出黎家盈作为首位「港产太空人」，凭著在警队训练中磨练出的坚强意志与细心谨慎质素，克服了太空人艰苦训练。她的奋斗故事证明，只要青年勇敢追梦，国家及宇宙都将提供无限的发挥空间。

蔡杰铭则表示，首位香港载荷专家黎家盈随神舟二十三号进驻空间站并开展实验，充分肯定了香港的创科实力。他寄语同学要保持求知欲，主动请教顶尖专家并将科研成果带回香港；同时要传承不畏艰难、迎难而上的载人航天精神，积极发挥香港所长以贡献国家。

行程涵盖国家级科研机构

考察团行程经多位专家学者精心设计，学生将实地参观多个国家级航天与科研机构，包括中国科学院国家天文台兴隆观测基地、空间应用工程与技术中心、中国空间技术研究院（五院）及中国航天博物馆，让学生感受国家航天科研飞跃。

学生亦会到访北京航空航天大学与当地青年交流、参观石景山人形机器人训练中心了解具身智能，并前往居庸关长城及天安门广场观看升旗礼，增广见闻并培养家国情怀。