心脏病患者「生蛇」风险高34% 病人组织促政府资助高危人士接种︱新闻追击

不少长者随年纪渐长，会感染带状疱疹，即俗称的「生蛇」，当中心脏病患者是受感染的高危一族，一旦「中招」可能导致病情加剧。有心脏病病人组织指出，现时不少心脏病或长期病患者因着眼于本身的疾病，对「生蛇」警觉性不足，亦因「蛇针」价格高昂而未有接种，若不幸受感染，或要承受剧痛，希望政府资助心脏病病人等高危人士接种疫苗。

当水痘痊愈后，病毒会潜伏于人体神经细胞，并在患者免疫力下降时再度活跃，导致「生蛇」。有研究显示，每3人就有1人有机会「生蛇」，而心血管疾病患者免疫力较差，受感染风险比一般人高34%；「生蛇」后，病人首星期的心脏病病发风险亦会增加68%。

存侥幸心态 忽视「生蛇」风险

心脏病病人组织「关心您的心」内务副主席李少英表示，心脏病病人等长期病患者是「生蛇」的高危人士，一旦受感染可能影响自身病情，惟仍有不少病人忽视其风险。以该组织而言，不少罹患心脏病的会友存在侥幸心态，觉得「未必轮到我」；较年长的患者亦因本身有心脏病，认为「唔知活得几耐」而漠视「生蛇」危机。她希望医护人员可多向病人讲解「生蛇」资讯，「好多会友尤其是长者，医生讲出嚟嘅资料会信服多啲。」

延误治疗可致后遗神经痛

李少英提醒，虽然「生蛇」不会致命，但若未能于「黄金72小时」获得治疗，有机会引致后遗神经痛。例如一名50多岁的男性心脏病患者初时感到后背位置疼痛，误以为是「腰酸背痛」或心脏病引致的痛症，延迟了几天才求医，结果导致出现后遗神经痛，「好似针拮、俾火烧，成个月瞓唔到」；有病人的后遗神经痛更持续几年，严重影响日常生活。

现时坊间有不同的带状疱疹疫苗（「蛇针」）可供选择，惟未获政府疫苗资助计划覆盖。李少英指出，其组织现时只有约一成病友有接种「蛇针」，原因除了是病人对「生蛇」关注度不高，亦因为新一代「蛇针」需接种两针，合共费用近6,000元，对于医疗开支一直高企的长期病患者是沉重负担。她期望政府可对高危人士（例如心脏病病人、长期病患者、65岁以上长者）提供部分甚至全额资助，相信此举可将病人接种率提升五至六成。

记者：伍万庭