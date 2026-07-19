Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅发局展开「只在香港」全新环球宣传 让香港独特的精彩不止观赏 更能深切感受 

社会
更新时间：14:41 2026-07-19 HKT
发布时间：14:41 2026-07-19 HKT

旅发局展开「只在香港」（Only in Hong Kong）全新环球宣传，以「亚洲国际都会」作为定位，重新定义如何真正体验香港。电视宣传片将于明天在香港首度推出，而环球宣传已推出近一星期，首先集中具高影响力的全球数码及社交媒体，随后扩展至全球及区域电视频道，以及所有客源巿场的媒体及户外广告，将「只在香港」的讯息带进消费者的日常生活。

「只在香港」展现香港的独特魅力，让全球旅客不只单纯观光「认识」香港，更要真正「感受」这个城巿，欣赏这里的美景、声音、滋味及每个日常难忘时刻。 

影片中展示香港精彩及让人感受非凡的一面：

  • 充满活力的繁华都市到宁静悠然的自然景致，从登上天星小轮穿梭维港、登山远足，到踏进启德体育馆、各个地道社区、体验麻雀传统文化、寻觅隐世沙滩，以至发掘世界级酒店与酒吧，全面展现出香港的缤纷百态和独特风貌。
  •  突破传统影像框架，这次宣传于真实街景取材，捕捉城市的独特质感、色彩与动人瞬间，勾勒香港真实个性。 「只在香港」围绕香港四大特质构建，展现香港独特基因 。
    「只在香港」围绕香港四大特质构建，展现香港独特基因 。

展现香港独特基因

「只在香港」围绕香港四大特质构建：多姿多彩、活力、强烈对比以及世界级。这些特质透过16种鲜明的颜色呈现，而每种色彩都源自香港独特的元素： 

  •  鸭灵红：荡漾著维港渔舟历久常新的优雅 
  •  洋紫荆粉红：大自然以鲜明色彩点缀繁华都市
  •  启德紫：象征世界级盛事与美好未来 
  •  叮叮绿：逾120年的电车，象征香港坚毅不屈的精神 
  •  熊猫黑与熊猫白：感受香港挚爱大熊猫的纯真和欢乐  「只在香港」标志 。
    「只在香港」标志 。

「只在香港」标志

  • 「只在香港」宣传活动的重心是独特的视觉感受，宣传标志融合了香港霓虹灯招牌与中式传统印章，以崭新方式演绎传统与活力。 
  •  以现代设计融汇传承与活力，标志底部加上「亚洲国际都会」，突显香港作为中西荟萃的国际旅游目的地之独特地位。

焕然一新的环球标语

  • 宣传广告亦运用充满趣味、睿智幽默、个性鲜明和戏剧张力十足的语调来展现，例如：「日常，盛事上演」，以及「东西，成就最好」等。从大型盛事到都巿日常，每一个版本都让旅客感受香港独特的一面。 

香港旅游业同声同气推「只在香港」

  •  「只在香港」让旅游同业以香港为傲的精神，及具创意的方式，说好香港故事。
  •  旅发局感谢业界伙伴的鼎力支持，包括提供媒体空间与宣传渠道，扩大宣传范围。 

旅发局表示，作为持续推展的全球宣传，此项目旨在建立长远且可持续发展的平台，透过真实而具感染力的城市日常点滴，展现香港多元魅力。旅发局将陆续推出更多全新创意素材，为活动注入新鲜感，并从不同角度呈现香港丰富的特色。

为延续活动热度，并进一步扩大于各主要客源市场的曝光率，旅发局将继续采取多渠道推广策略。同时，亦将邀请国际网络红人、中国内地及海外媒体亲临香港体验，透过真实及具公信力的声音，扩大宣传效益。
 

最Hit
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
01:08
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急
突发
2小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
16小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
4小时前
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
02:29
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
8小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
19小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
23小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
6小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
8小时前
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
影视圈
6小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
5小时前