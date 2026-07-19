旅发局展开「只在香港」全新环球宣传 让香港独特的精彩不止观赏 更能深切感受 

旅发局展开「只在香港」（Only in Hong Kong）全新环球宣传，以「亚洲国际都会」作为定位，重新定义如何真正体验香港。电视宣传片将于明天在香港首度推出，而环球宣传已推出近一星期，首先集中具高影响力的全球数码及社交媒体，随后扩展至全球及区域电视频道，以及所有客源巿场的媒体及户外广告，将「只在香港」的讯息带进消费者的日常生活。

「只在香港」展现香港的独特魅力，让全球旅客不只单纯观光「认识」香港，更要真正「感受」这个城巿，欣赏这里的美景、声音、滋味及每个日常难忘时刻。

影片中展示香港精彩及让人感受非凡的一面：

充满活力的繁华都市到宁静悠然的自然景致，从登上天星小轮穿梭维港、登山远足，到踏进启德体育馆、各个地道社区、体验麻雀传统文化、寻觅隐世沙滩，以至发掘世界级酒店与酒吧，全面展现出香港的缤纷百态和独特风貌。

突破传统影像框架，这次宣传于真实街景取材，捕捉城市的独特质感、色彩与动人瞬间，勾勒香港真实个性。 「只在香港」围绕香港四大特质构建，展现香港独特基因 。

展现香港独特基因

「只在香港」围绕香港四大特质构建：多姿多彩、活力、强烈对比以及世界级。这些特质透过16种鲜明的颜色呈现，而每种色彩都源自香港独特的元素：

鸭灵红：荡漾著维港渔舟历久常新的优雅

洋紫荆粉红：大自然以鲜明色彩点缀繁华都市

启德紫：象征世界级盛事与美好未来

叮叮绿：逾120年的电车，象征香港坚毅不屈的精神

熊猫黑与熊猫白：感受香港挚爱大熊猫的纯真和欢乐 「只在香港」标志 。

「只在香港」标志

「只在香港」宣传活动的重心是独特的视觉感受，宣传标志融合了香港霓虹灯招牌与中式传统印章，以崭新方式演绎传统与活力。

以现代设计融汇传承与活力，标志底部加上「亚洲国际都会」，突显香港作为中西荟萃的国际旅游目的地之独特地位。

焕然一新的环球标语

宣传广告亦运用充满趣味、睿智幽默、个性鲜明和戏剧张力十足的语调来展现，例如：「日常，盛事上演」，以及「东西，成就最好」等。从大型盛事到都巿日常，每一个版本都让旅客感受香港独特的一面。

香港旅游业同声同气推「只在香港」

「只在香港」让旅游同业以香港为傲的精神，及具创意的方式，说好香港故事。

旅发局感谢业界伙伴的鼎力支持，包括提供媒体空间与宣传渠道，扩大宣传范围。

旅发局表示，作为持续推展的全球宣传，此项目旨在建立长远且可持续发展的平台，透过真实而具感染力的城市日常点滴，展现香港多元魅力。旅发局将陆续推出更多全新创意素材，为活动注入新鲜感，并从不同角度呈现香港丰富的特色。

为延续活动热度，并进一步扩大于各主要客源市场的曝光率，旅发局将继续采取多渠道推广策略。同时，亦将邀请国际网络红人、中国内地及海外媒体亲临香港体验，透过真实及具公信力的声音，扩大宣传效益。

