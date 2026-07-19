Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑业主大会︱合安汇报已发出1,732张大维修余款退款支票 涉额逾1.1亿元

社会
更新时间：13:14 2026-07-19 HKT
发布时间：13:14 2026-07-19 HKT

接手大埔宏福苑业主立案法团的合安管理有限公司，今日（19日）举行特别业主大会，今次会议采用同步广播形式，于大埔等四个地点同步进行，方便不同区域的业主参与会议。据入场业主透露，截至上午11时许，亲身及授权出席的业主人数为414，占全体屋苑总业权份数20.99%，达到召开业主会议的要求。

据了解，合安在今次特别业主大会上，主动向全体与会业主通报大维修工程余款退还工作的最新进度。数据显示，截至7月15日，团队已顺利向合资格的屋苑单位业主发出1,732张退款支票，整笔退回的大维修余款总金额超过1.1亿元。

为确保所有合资格业主均可悉数取回退款，合安自7月4日起开展后续跟进工作，联络尚未成功领取退款支票的业主。针对未领取退款的住户，合安特别联络安排「一户一社工」和各区区议员协助。

摄影：刘骏轩、何家豪

相关新闻：

宏福苑业主大会．持续更新︱总共414名业主出席 占总业权份数20.99% 居民关注保险后续安排
 

最Hit
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
6小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
18小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
15小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
6小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
22小时前
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 有餐厅暂停营业 水务署派水车应急
突发
1小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
21小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
00:29
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
12小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
4小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
20小时前