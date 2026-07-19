宏福苑业主大会︱合安汇报已发出1,732张大维修余款退款支票 涉额逾1.1亿元

接手大埔宏福苑业主立案法团的合安管理有限公司，今日（19日）举行特别业主大会，今次会议采用同步广播形式，于大埔等四个地点同步进行，方便不同区域的业主参与会议。据入场业主透露，截至上午11时许，亲身及授权出席的业主人数为414，占全体屋苑总业权份数20.99%，达到召开业主会议的要求。

据了解，合安在今次特别业主大会上，主动向全体与会业主通报大维修工程余款退还工作的最新进度。数据显示，截至7月15日，团队已顺利向合资格的屋苑单位业主发出1,732张退款支票，整笔退回的大维修余款总金额超过1.1亿元。

为确保所有合资格业主均可悉数取回退款，合安自7月4日起开展后续跟进工作，联络尚未成功领取退款支票的业主。针对未领取退款的住户，合安特别联络安排「一户一社工」和各区区议员协助。

摄影：刘骏轩、何家豪

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