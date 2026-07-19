Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！

社会
更新时间：13:46 2026-07-19 HKT
发布时间：13:46 2026-07-19 HKT

天文台今日（19日）表示，预料一个低压区可能会在本周中期于菲律宾以东海域逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于本周后期进入南海中北部，大致移向广东西部沿岸一带。

天文台4大AI预测模型料周六最接近本港

按照天文台「地球天气」页面的AI模型「风乌」预测，该潜在低压区会在周三（22日）起成形、逐渐靠近南海中北部，并料于周六最接近本港。至于天文台AI预测模型「盘古」、「伏羲」及「欧中AIFS」，虽然预测的风力和影响范围较小，但总体路径和抵港日子则与「风乌」脗合。

低压槽未来一两日影响广东

而广阔低压槽会在未来一两日为广东带来骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱及副热带高压脊逐渐覆盖广东沿岸，本周中后期该区骤雨逐渐减少，渐转天晴酷热。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨。下午短暂时间有阳光。稍后局部地区有雷暴。吹和缓西南风。展望未来一两日部分地区雨势较大，星期三仍有几阵骤雨，随后一两日渐转天晴酷热。

最Hit
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
01:08
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急
突发
2小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
16小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
4小时前
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
02:29
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
8小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
19小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
23小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
6小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
8小时前
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
影视圈
6小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
5小时前