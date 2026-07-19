打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！

天文台今日（19日）表示，预料一个低压区可能会在本周中期于菲律宾以东海域逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于本周后期进入南海中北部，大致移向广东西部沿岸一带。

天文台4大AI预测模型料周六最接近本港

按照天文台「地球天气」页面的AI模型「风乌」预测，该潜在低压区会在周三（22日）起成形、逐渐靠近南海中北部，并料于周六最接近本港。至于天文台AI预测模型「盘古」、「伏羲」及「欧中AIFS」，虽然预测的风力和影响范围较小，但总体路径和抵港日子则与「风乌」脗合。

低压槽未来一两日影响广东

而广阔低压槽会在未来一两日为广东带来骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱及副热带高压脊逐渐覆盖广东沿岸，本周中后期该区骤雨逐渐减少，渐转天晴酷热。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨。下午短暂时间有阳光。稍后局部地区有雷暴。吹和缓西南风。展望未来一两日部分地区雨势较大，星期三仍有几阵骤雨，随后一两日渐转天晴酷热。