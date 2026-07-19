北都︱洪水桥片区发展 宁汉豪称有信心：两份标书均来自「有份量」企业

政府正全速推进北部都会区，洪水桥首个片区土地招标预计于8月底有结果。被问到洪水桥片区会否低于政府底价导致流标收场，发展局局长宁汉豪表示有信心，指目前两份标书均来自「有份量」的企业。

宁：视乎市场反应 粉岭北片区目标年底招标

宁汉豪在电视节目《讲清讲楚》交代北都最新进度，指政府正按部就班推进北都推地时间表。随着洪水桥首个片区于8月底揭晓招标结果，当局已准备好推展下一个位于粉岭北的片区项目，会视乎市场反应，目标今年底招标。

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被问到洪水桥片区会否低于政府底价导致流标收场，发展局局长宁汉豪表示有信心，指两份标书均来自「有份量」的企业。

北都大学城区定位提升 结合产业园联动发展

港澳办主任夏宝龙考察北都后，「北都大学城区」定位提升， 宁汉豪说，政府的规划思维作进一步扩阔，已从单一的「校园区」扩展为综合性的「大学城区」。她以洪水桥的大学城区为例，指未来的发展布局不会只局限于提供大专院校用地，而是会将校园与周边的产业园区、物流圈、住宅区及其他社区配套设施进行整合规划。

她强调，未来的「北都大学城」将突破传统校园框架，结合产业用地以产生庞联动效应，促进产学研合作，让大学研究项目及人才培训能直接与周边产业联动，为北部都会区以至全港创科及经济发展注入新动能。