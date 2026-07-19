公院收费改革｜医管局指改革方向正确 首半年急症室应诊人次按年减3.9% 逾九成费用减免获批

公营医疗收费改革实施半年，医管局发言人今日（7月19日）表示，改革有效提升效率和减少浪费，加强对「贫、急、重、危」病人的保障。医管局会分析现阶段的改革成效，硏究进一步改革的措施，令公营医疗体系成为更好守护市民健康的安全网。今年首6个月，医管局辖下18间急症室共录得91万3248人次应诊，较去年同期减少3.9%。

发言人表示，当中第一及第二类别（危殆／危急）优先救治全面达标，该4万4522人次在新收费机制下获全数豁免急症室收费；第三类别（紧急）个案30分钟内救治承诺达标率由81.4%提升至88.5% ，平均等候时间由23分钟缩短至20分钟，第四及第五类别（次紧急／非紧急）个案减少约一成，非紧急个案减幅约两成。

逾26万宗申请获批医疗费用减免

医管局指，自改革实施以来，医疗费用减免受惠人数大幅增加，截至6月30日，医管局共接获289,799宗申请，当中264,087宗获批，批核率逾九成，是改革前全年约14,000人获减免的近19倍。撇除改革前后均受惠于医疗费用减免的人士（即综援受助人、75岁或以上长者生活津贴受惠人及长者院舍照顾服务券计划级别0院舍券持有人），今年上半年已有约900,000就诊人次受惠于扩大后的减免机制，绝大部分费用全免。

新制下，全年费用设上限一万元机制，毋需经济审查。医管局指截至6月30日，获批申请的10,595位病人，本年度往后的其他合资格医疗费用全免。

已将16项新药纳入药物名册

公营医疗收费改革亦为患有危疾的病人加强创新药物及医疗器械应用的资助。过去半年，医管局已将16项新药（包括七项治疗癌症的标靶药物）纳入药物名册，当中六项获纳入专用药物类别，病人在特定临床应用下，只需支付标准药费（即每四星期20元）；而另外五项为获安全网资助的自费药物。估计涉及每年额外支出1.34亿元。

在同期亦有17项新增药械／放宽临床适应症（当中包括10项涉及癌症药物）获纳入撒玛利亚基金的资助适用范围，估计涉及每年额外支出为4,600万元。同时，医管局将于本月把另外10项新增药物或扩大临床适应症及26项自费医疗装置纳入撒玛利亚基金的资助范围。

新制亦放宽了撒玛利亚基金资助的经济审查准则，加强对包括来自中等收入家庭的危疾患者的药械支援。与去年上半年同期比较，撒玛利亚基金药物及非药物项目获批资助金额分别上升约22%及10%，至12.8亿元及2.2亿元，而涉及非综援受助人个案获批药物及非药物项目申请数目分别增加了约21%及10%，至约4 500宗及2100宗，当中的药物资助个案有约1070宗因基金申请资格放宽而病人药费分担额下降，而非药物项目资助个案亦有超过80宗由放宽前一般不获基金资助，变为获得基金资助。

电脑扫描造影等检查缺席预约减少28%至35%

发言人续指，在新预约及付款安排由4月中生效后，电脑扫描造影、磁力共振扫描造影及超声造影检查的缺席预约数目在今年4月至6月与去年同期比较分别减少约28%、40%及35%。初步估算，相关改善相当于每年可节省约6千个电脑扫描造影、2500个磁力共振扫描造影及9千个超声造影检查的预约，大致相当于一部电脑扫描器、一部磁力共振扫描仪及两部超声波扫描仪的年服务量，进一步提升检查容量及资源运用效率，有需要的病人可以更快进行检查。

病人使用公营医疗服务的习惯亦有所改变，变得更加谨慎使用有限的服务和资源。其中以领取「有需要时服用药物」（如人造泪水及止痛药膏等）的习惯为例，截至6月30日，「有需要时服用药物」的需求与去年同期比较，普遍下降约12%。

发言人强调，数据清楚反映公营医疗收费改革方向正确，初见成效。医管局指，正总结现阶段的改革经验，为下一阶段的公营医疗收费改革作好准备，朝着改革方向循序渐进，持续提升公营医疗服务。