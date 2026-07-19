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宏福苑大火︱监管制度将改革 发展局预告：屋宇署将参与每个大维修项目 设定期巡查

社会
更新时间：12:08 2026-07-19 HKT
发布时间：12:08 2026-07-19 HKT

宏福苑大火独立委员会日前已完成最后一场听证会，历时4个月共30场听证会，揭露楼宇大维修工程种种流弊。发展局局长宁汉豪接受电视节目《讲清讲楚》访问时表明，政府正着手对大维修监管制度进行根本性改变。她表示，今年第四季推出的加强版「招标妥」，市建局与屋宇署于各阶段的参与度将大幅增加。宁汉豪指，屋宇署将参与每一个大维修项目，有别于以往的「抽样巡查」，会改为「定期巡查」机制，主动且紧密地监察项目，包括从验楼和施工报告，以至施工安全及合规情况。

预留1亿予市建局成立分支公司 营运加强版招标妥

宁汉豪指，以往小业主在面对楼宇维修时往往孤立无援，难以判断验楼报告真伪及工程合理性。未来制度改革将全面加强政府介入，市建局及屋宇署角色将大幅提升。为应付加强版「招标妥」招聘等相关准备工作，宁汉豪说已预留一亿元助市建局成立、营运一间分支公司。

市建局除继续提供模范标书，更会参与招标及评标程序，甚至在工程的「售后服务」及跟进行动上，参与度都会比以往增加很多。被问到会否令评标过程变得冗长，宁汉豪相信未必会因此而拖长，因市建局及相关部门也具招标评标经验，日后机制会设立时限，「绝对唔会俾佢哋无了期咁拖」。

设共享平台分享各部门资料 为预审名单把关

宁汉豪说，加强版「招标妥」将引入严格的「预审名单」机制。投标者过去若违反《建筑物条例》或发生工业意外等，均会纳入表现纪录并直接影响评分，确保名单上的承办商具备足够操守与能力。她强调，会聚焦建筑安全与诚信有关的纪录，惟亦须在严谨和合理之间取得平衡。她指以往的预审名单依靠申请人申报，日后将由透过设立共享资料平台，利用各部门手持的资料协助把关。

至于《建筑物条例》修订草案，宁汉豪期望今年年底能提交立法会审议，以提升法例阻吓力。她指修例重点包括收紧工程申报机制，日后涉及大型搭棚等楼宇维修工程，将不再被视为毋须事前审批的「小型工程」，相关施工方案必须先交由屋宇署审批把关。而加强版「招标妥」在第四季推出前，会先向立法会发展事务委员会交代细节。

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