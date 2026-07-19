狗只入食肆︱至今11间获批食肆退出计划 谢展寰：措施正处于磨合期 暂未见有需要暂缓

狗只入食肆新规例上周四（9日）起生效，惟实施后社会争论不断，有狗主被指违规容许狗只使用人类餐具、让狗只上枱等，亦有食肆发现不妥后决定退出计划。环境及生态局局长谢展寰在电视节目表示，计划至今收到11宗退出申请获批，不过指措施正处于磨合期，期望透过巡查及教育，减少违规情况，认为暂未见有需要暂缓政策。

谢展寰：狗主违规非普遍 冀慢慢磨合

网传有狗主用人类餐具喂狗、任由狗只爬上餐枱等相片，引起一般食客不满。谢展寰承认，网民的相片不是假的，必定是有出现，但认为不是普遍情况，期望餐厅能守法跟足指引，亦呼吁狗主约束好狗只。他希望透过巡查及教育，在磨合期间，慢慢减少不合规和不正确现象。

相关新闻：

狗只入食肆︱荃湾非获准食肆违规容狗内进 食环署提首宗检控

狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等

狗只入食肆︱食环署接约20宗投诉 涉「狗只所坐位置」等 署长袁旭健：属轻微违规运作大致畅顺

狗只入食肆︱动物福利关注联盟吁狗主自律防倒退：宠物友善政策得来不易

大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」

「餐厅客源和定位主宰参加计划成败」

谢展寰又指，目前只是容许少部分食肆参加计划，而非大规模，因此食肆或顾客都可有选择，故未见有需要停止，但认为需要慢慢学习，并观察有否需改进的地方。他表示暂时收到11宗退出申请获批，但强调无意规管合资格申请食肆的种类或面积，认为餐厅应自行评估加入计划可否吸引狗主光顾。

他坦言，餐厅最重要的考虑应是自己的客源，其客源和定位主宰参加计划时是成功抑或失败，如果其所在地或本身客人基本上不多是狗主，加上若店内客人挤逼、进食得很匆忙，而食客又不喜欢，变相餐厅都要自己做一些选择。