宏福苑业主大会．持续更新︱总共414名业主出席 占总业权份数20.99% 居民关注保险后续安排

大埔宏福苑业主立案法团的委任管理人合安管理有限公司早前宣布，今日（7月19日）上午11时召开法团特别业主大会，其中场地方面，一共有4个地点，分别位于大埔、启德、香港仔与天水围，便利现时居于不同地区的业主参与。主要议程包括汇报与前业主立案法团之交接进度、汇报启动退回大维修余款予全体业主、汇报工程保险和屋苑保险之跟进情况及进度等。

宏福苑业主大会︱居民关注保险事宜

【12:00】身处启德会场的李先生表示，分场馆转播顺利，满意安排。合安代表、测量师及律师刚刚交代宏志阁的情况，指宏志阁难以独立运作，因为要每一位宏福苑业主同意，又要解散法团、处理清盘等，耗时长兼「又贵又复杂」。

【11:35】有亲身参与的业主透露，亲身及授权出席的业主人数为414，占全体屋苑总业权份数20.99%，已经达到召开业主会议的要求。特别业主大会会议于11时15分已正式开始。

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【11:30】原居于宏新阁1003室的林先生透露，单位内家具几乎全部焚毁，家当付之一炬，枱桌等物品更只剩残渣。林先生与妻子及未婚儿子一家三口同住，目前最逼切的是寻找新的落脚点。

被问及维修基金或保险赔偿等后续安排，林先生坦言未有具体计划，只希望政府尽快发还部分款项以解燃眉之急。他透露，火灾后他们一家暂时栖身于启德，期望在今日的居民大会上能遇见旧街坊，互相扶持。

【11:17】于大埔出席大会的宏新阁居民谭先生表示，自己虽然已经卖出业权，但依然到场了解最新进展。他特别关注保险相关事宜，认为在现阶段资讯有限的情况下，难以评估未来风险。他指由于后续发展存在诸多不确定因素，坦言选择不多。【11:10】于启德出席业主大会的宏泰阁居民欧阳先生表示，主要期望是「有个真人同我哋倾吓」，并关注合安有否与保险公司商讨过维修整个宏福苑的事宜。

【10:35】据有份参与的业主何小姐透露，今早到达大埔现场，认为合安的安排专业，登记过程𣈱顺，见到街坊陆续入场，希望稍后大家都可以理性讨论，亦希望业主大会能够解答业主关心的议题。

【10:30】早上10时许，陆绩有宏福苑居民抵达大埔、启德的业主大会现场。在启德社区会堂，早上10时许已陆续有政府安排的旅游巴接送居民到场，不少居民较为年迈，由在场职员协助下车。

记者：黄子龙、周育莹

摄影：何家豪、刘骏轩