宏福苑业主大会．持续更新︱大比数通过两个月后再开大会 部分业主希望提前

大埔宏福苑业主立案法团的委任管理人合安管理有限公司早前宣布，今日（7月19日）上午11时召开法团特别业主大会，其中场地方面，一共有4个地点，分别位于大埔、启德、香港仔与天水围，便利现时居于不同地区的业主参与。主要议程包括汇报与前业主立案法团之交接进度、汇报启动退回大维修余款予全体业主、汇报工程保险和屋苑保险之跟进情况及进度等。

宏福苑业主大会︱核数师报告内容有误 出自前任法团 投票下不获通过

【17:10】会上大比数通过，合安两个月后再度召开业主大会，有部分业主希望提前举行。

【17:00】宏志阁居民周先生表示，理解合安只是一间物管公司，而大部分业主关心的问题都是政府才能回答，「或者他们（合安）可以代为转达的，不过问私人公司有关政府部门的事情其实都没有意思。」周先生透露已售业权，「宏福苑现在的价值就是零，不卖给政府，卖给谁呢？」他表示，虽然两个月后还会再召开业主大会，不过由于已售业权，形容「开了也没有用」。

【16:00】在启德分会场出席大会的宏建阁居民陈先生指，会内有几位业主追问禁止宏志阁业主返回单位的规定是哪个政府部门发出，管理公司主席仅回复指无权处理这个问题。陈先生称，会议中大部分业主关心的就是宏志阁上楼问题和保险问题，即政府收购业权后保险公司是否仍会赔偿，以及赔偿给谁。

宏志阁居民潘太则指，虽已确定可召开第二次业主大会，但会在两个月后才举行，估计届时多数人恐已售出业权，未必能参与。她透露自己尚未出售单位，因无法以卖楼所得购买同等面积及便利位置的物业。

宏志阁居民周先生指大部分业主关心的问题都是政府才能回答，问私人公司有关政府部门的事情没有意思。

宏建阁居民陈先生指，会议中大部分业主关心的是宏志阁上楼问题和保险问题。

宏志阁居民潘太尚未出售单位。叶伟豪摄

【16:00】宏昌阁居民林女士称，今次居民大会安排大致恰当，提问时间充足。她引述合安指计划两个月后再次召开会议，惟部分街坊期望能提前举行。被问及能否返回单位取回个人物品时，她表示，合安指相关安排须经「一户一社工」协助，强调最终决定权在政府而非管理方。她认为说法合理，因为出入必须获得政府许可。

【15:00】宏道阁居民林先生表示，虽然未正式签署授权书，但整体会议气氛良好，居民反应冷静，会上流程大致顺畅，形容「有问有答」。他感谢政府特意安排在星期日举办会议，让更多年轻人能够参与，若安排在平日，部分人士可能无法出席，「早啲安排好过迟，今次系行出第一步，期望未来能有下一次会议」。

林补充，政府今日就保险赔偿机制及后续安排细节的说明条理清晰，惟仍有部分具体问题尚待进一步厘清，期望政府能持续跟进，尽快解决整体问题，以回应居民诉求。

【14:30】议程六提问环节结束，多位业主追问关于保险索偿问题，发言业主关注自己的赔偿金额，重复向中国太平代表提问。

【14:02】在业主大会上，有居民质疑宏福苑2025年1至12月核数师报告显示的日期中英文版本不一致，最终在投票下不获通过。据悉，相关报告由徐满柑所领导的前法团制订，合安代表在会上表示曾邀请有关核数师出席会议，惟遭对方拒绝。

【14:00】议程四投票阶段完成，由徐满柑法团聘请的核数师所完成的核数报告，受79.89%在场业主反对，内容不获通过。

启德社区会堂分会场。叶伟豪摄

【13:45】不愿出镜的黎小姐在下午1时左右离场，表示场内进度大概是议程的一半。她补充，主办方有录影整个过程，之后透过网上平台发放给居民，此外每个场地都有以抽签形式抽出一定比例的业主，给予他们发问机会。她认为今日议程比较恰当，「重点包括保险、宏志阁、核数报告、维修和管理费余额的安排等」，场内情况亦大致顺畅，虽然中途音响出问题，不过后来都解决到。

关于是否有需要再次召开大会，她指如果还有一些问题未处理好，能再开会议都是好的。她透露场内业主主要关注的是赔偿问题，有一些也关注楼换楼事宜，以及是否再可以上楼收拾物件等等。她又期望，各座大厦的验楼报告可以公开。

合安已退回约1.1亿元大维修余款

【13:05】有位于南区会场的张先生分享，合安刚才汇报了核数报告内容，核数报告由徐满柑法团聘请的核数师所完成。此外，较早前亦已完成了第一轮的问答环节，4个不同场馆的居民都可以提问，而普遍发言的居民都比较集中关注自身财务权益。

【13:00】据了解，合安在今次特别业主大会上，主动向全体与会业主通报大维修工程余款退还工作的最新进度。数据显示，截至7月15日，团队已顺利向合资格的屋苑单位业主发出1732张退款支票，整笔退回的大维修余款总金额超过1.1亿元。

【12:30】截至上午12时，亲身及授权出席的业主人数为568，占全体屋苑总业权份数28.63%。

【12:00】身处启德会场的李先生表示，分场馆转播顺利，满意安排。合安代表、测量师及律师刚刚交代宏志阁的情况，指宏志阁难以独立运作，因为要每一位宏福苑业主同意，又要解散法团、处理清盘等，耗时长兼「又贵又复杂」。

【11:35】有亲身参与的业主透露，截至上午11时，亲身及授权出席的业主人数为414，占全体屋苑总业权份数20.99%，已经达到召开业主会议的要求。特别业主大会会议于11时15分已正式开始。

相关新闻：

宏福苑｜合安7.19召特别业主大会 4地点供居民选择出席

【11:30】原居于宏新阁1003室的林先生透露，单位内家具几乎全部焚毁，家当付之一炬，枱桌等物品更只剩残渣。林先生与妻子及未婚儿子一家三口同住，目前最逼切的是寻找新的落脚点。

被问及维修基金或保险赔偿等后续安排，林先生坦言未有具体计划，只希望政府尽快发还部分款项以解燃眉之急。他透露，火灾后他们一家暂时栖身于启德，期望在今日的居民大会上能遇见旧街坊，互相扶持。

【11:17】于大埔出席大会的宏新阁居民谭先生表示，自己虽然已经卖出业权，但依然到场了解最新进展。他特别关注保险相关事宜，认为在现阶段资讯有限的情况下，难以评估未来风险。他指由于后续发展存在诸多不确定因素，坦言选择不多。【11:10】于启德出席业主大会的宏泰阁居民欧阳先生表示，主要期望是「有个真人同我哋倾吓」，并关注合安有否与保险公司商讨过维修整个宏福苑的事宜。

【10:35】据有份参与的业主何小姐透露，今早到达大埔现场，认为合安的安排专业，登记过程𣈱顺，见到街坊陆续入场，希望稍后大家都可以理性讨论，亦希望业主大会能够解答业主关心的议题。

【10:30】早上10时许，陆绩有宏福苑居民抵达大埔、启德的业主大会现场。在启德社区会堂，早上10时许已陆续有政府安排的旅游巴接送居民到场，不少居民较为年迈，由在场职员协助下车。

记者：黄子龙、周育莹

摄影：何家豪、刘骏轩