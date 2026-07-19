宏福苑业主大会．持续更新︱业主追问保险索偿委排 关注赔偿金额

大埔宏福苑业主立案法团的委任管理人合安管理有限公司早前宣布，今日（7月19日）上午11时召开法团特别业主大会，其中场地方面，一共有4个地点，分别位于大埔、启德、香港仔与天水围，便利现时居于不同地区的业主参与。主要议程包括汇报与前业主立案法团之交接进度、汇报启动退回大维修余款予全体业主、汇报工程保险和屋苑保险之跟进情况及进度等。

宏福苑业主大会︱合安已退回约1.1亿元大维修余款

【15:00】宏道阁居民林先生表示，虽然未正式签署授权书，但整体会议气氛良好，居民反应冷静，会上流程大致顺畅，形容「有问有答」。他感谢政府特意安排在星期日举办会议，让更多年轻人能够参与，若安排在平日，部分人士可能无法出席，「早啲安排好过迟，今次系行出第一步，期望未来能有下一次会议」。

林补充，政府今日就保险赔偿机制及后续安排细节的说明条理清晰，惟仍有部分具体问题尚待进一步厘清，期望政府能持续跟进，尽快解决整体问题，以回应居民诉求。

【14:30】议程六提问环节结束，多位业主追问关于保险索偿问题，发言业主关注自己的赔偿金额，重复向中国太平代表提问。

【14:02】在业主大会上，有居民质疑宏福苑2025年1至12月核数师报告显示的日期中英文版本不一致，最终在投票下不获通过。据悉，相关报告由徐满柑所领导的前法团制订，合安代表在会上表示曾邀请有关核数师出席会议，惟遭对方拒绝。

【14:00】议程四投票阶段完成，由徐满柑法团聘请的核数师所完成的核数报告，受79.89%在场业主反对，内容不获通过。

【13:45】不愿出镜的黎小姐在下午1时左右离场，表示场内进度大概是议程的一半。她补充，主办方有录影整个过程，之后透过网上平台发放给居民，此外每个场地都有以抽签形式抽出一定比例的业主，给予他们发问机会。她认为今日议程比较恰当，「重点包括保险、宏志阁、核数报告、维修和管理费余额的安排等」，场内情况亦大致顺畅，虽然中途音响出问题，不过后来都解决到。

关于是否有需要再次召开大会，她指如果还有一些问题未处理好，能再开会议都是好的。她透露场内业主主要关注的是赔偿问题，有一些也关注楼换楼事宜，以及是否再可以上楼收拾物件等等。她又期望，各座大厦的验楼报告可以公开。

【13:05】有位于南区会场的张先生分享，合安刚才汇报了核数报告内容，核数报告由徐满柑法团聘请的核数师所完成。此外，较早前亦已完成了第一轮的问答环节，4个不同场馆的居民都可以提问，而普遍发言的居民都比较集中关注自身财务权益。

【13:00】据了解，合安在今次特别业主大会上，主动向全体与会业主通报大维修工程余款退还工作的最新进度。数据显示，截至7月15日，团队已顺利向合资格的屋苑单位业主发出1732张退款支票，整笔退回的大维修余款总金额超过1.1亿元。

【12:30】截至上午12时，亲身及授权出席的业主人数为568，占全体屋苑总业权份数28.63%。

【12:00】身处启德会场的李先生表示，分场馆转播顺利，满意安排。合安代表、测量师及律师刚刚交代宏志阁的情况，指宏志阁难以独立运作，因为要每一位宏福苑业主同意，又要解散法团、处理清盘等，耗时长兼「又贵又复杂」。

【11:35】有亲身参与的业主透露，截至上午11时，亲身及授权出席的业主人数为414，占全体屋苑总业权份数20.99%，已经达到召开业主会议的要求。特别业主大会会议于11时15分已正式开始。

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【11:30】原居于宏新阁1003室的林先生透露，单位内家具几乎全部焚毁，家当付之一炬，枱桌等物品更只剩残渣。林先生与妻子及未婚儿子一家三口同住，目前最逼切的是寻找新的落脚点。

被问及维修基金或保险赔偿等后续安排，林先生坦言未有具体计划，只希望政府尽快发还部分款项以解燃眉之急。他透露，火灾后他们一家暂时栖身于启德，期望在今日的居民大会上能遇见旧街坊，互相扶持。

【11:17】于大埔出席大会的宏新阁居民谭先生表示，自己虽然已经卖出业权，但依然到场了解最新进展。他特别关注保险相关事宜，认为在现阶段资讯有限的情况下，难以评估未来风险。他指由于后续发展存在诸多不确定因素，坦言选择不多。【11:10】于启德出席业主大会的宏泰阁居民欧阳先生表示，主要期望是「有个真人同我哋倾吓」，并关注合安有否与保险公司商讨过维修整个宏福苑的事宜。

【10:35】据有份参与的业主何小姐透露，今早到达大埔现场，认为合安的安排专业，登记过程𣈱顺，见到街坊陆续入场，希望稍后大家都可以理性讨论，亦希望业主大会能够解答业主关心的议题。

【10:30】早上10时许，陆绩有宏福苑居民抵达大埔、启德的业主大会现场。在启德社区会堂，早上10时许已陆续有政府安排的旅游巴接送居民到场，不少居民较为年迈，由在场职员协助下车。

记者：黄子龙、周育莹

摄影：何家豪、刘骏轩