天文台：珠江口以南强雷雨区正逐渐靠近 料未来两三小时本港部分地区雨势较大

天文台早上9时15分表示，位于珠江口以南的强雷雨区正逐渐靠近本港，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。市民请提高警惕。

一道广阔低压槽正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今日天气预测，短暂时间有阳光，有几阵骤雨，日间部分地区骤雨较多及有雷暴。最高气温约30度。吹和缓西南风。

展望明日及星期二仍然间中有骤雨。星期三骤雨减少，随后一两日天气渐转酷热。

分区气温

九天天气预报

受一道广阔低压槽影响，今明两日广东间中有骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱及高空反气旋逐渐覆盖广东沿岸，本周中后期该区骤雨逐渐减少，华南天色良好，天气渐转酷热。预料一个低压区可能会在菲律宾以东逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于本周后期进入南海中北部，大致移向广东西部沿岸一带。