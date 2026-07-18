香港赛马会与广州市人民政府签署深化合作协议 加强推动穗港马产业发展

香港赛马会今日（18日）与广州市人民政府签署深化合作协议，以广州从化马场的世界级马匹主题文化体育旅游活动为新起点，全力配合广州市「十五五」规划纲要，携手建设「穗港马产业深度合作区」，促进「穗港马产业经济圈」高质量发展，为粤港澳大湾区的创新与融合发展作出更大贡献。

在广州市人民政府市长孙志洋、马会行政总裁应家柏、广州市人民政府副秘书长朱小燚和香港特别行政区政府政制及内地事务局副局长胡健民的见证下，广州市人民政府秘书长潘志军和马会公司事务执行总监谭志源代表双方签署协议。

在广州市市长孙志洋（后排左二）、马会行政总裁应家柏（后排右二）、广州市政府副秘书长朱小燚（后排左一）和政制及内地事务局副局长胡健民（后排右一）的见证下，广州市政府秘书长潘志军（前排左）与马会公司事务执行总监谭志源（前排右）代表双方签署深化合作协议，加强推动穗港马产业发展。

广州市市长孙志洋（左四）、马会行政总裁应家柏（右四）、广州市政府秘书长潘志军（左三）、政制及内地事务局副局长胡健民（右三）、广州市政府副秘书长朱小燚（左二）、马会公司事务执行总监谭志源（右二）、广州市发展和改革委员会（市大湾区办）主任吴萨（左一）和驻粤经贸办署理主任苏紫贤（右一）在签署仪式上合照。

香港赛马会从化马场将于今年开始举办常规的世界级速度赛马赛事。

马会行政总裁应家柏表示，马会作为世界级马匹运动机构，一直致力发挥香港在赛马及马匹运动方面享誉国际的专业知识和丰富经验，支持大湾区乃至国家马匹运动及马产业的发展。多年来，马会与广州市人民政府紧密合作，在建设从化马场及推动马产业链发展等方面已取得阶段成果。马会期望透过深化与广州市人民政府的合作，透过从化马场举办世界级常规赛马赛事及一系列马匹主题文体旅赛事和活动，进一步推动大湾区马匹运动和马产业发展，带动文体旅融合及赛事经济，促进制度创新和软联通，从而提升大湾区的国际竞争力和影响力。

广州市「十五五」规划纲要明确提出推进穗港马产业深度合作，常态化举办国际标准赛马赛事，谋划打造「穗港马产业深度合作区」。马会近日亦就香港经济和社会发展第一个五年规划公众咨询提交意见书，当中包括充分发挥马会从化马场作为深化穗港合作的策略平台，吸引世界级赛马及马匹活动落户大湾区，从而将大湾区发展成为全球领先的马匹运动及马产业枢纽。

是次合作将充分发挥穗港同为大湾区核心引擎的作用，运用马会在马匹运动的国际地位、专业知识和管理经验，持续优化从化马场马匹主题文体旅活动的商业模式，将从化马场发展为世界级马匹运动及马产业示范基地，以及世界级马匹主题文化体育旅游目的地。配合广州「十五五」规划纲要，目标是2030年基本建成「穗港马产业深度合作区」，令「穗港马产业经济圈」成为大湾区具备高度经济活力和国际影响力的产业。



为达到上述目标，广州市人民政府和马会将按协议，推动以下四大范畴的相关合作：



1. 规划建设「穗港马产业深度合作区」



a.广州市人民政府编制「穗港马产业深度合作区」建设方案，加快建设从化马场周边配套设施，发挥马场的龙头带动作用，并开发以马为元素的多元文化旅游休闲内容。



b.继续推进广州从化国际赛马发展中心的建设和营运；持续做好从化无规定马属动物疫病区（从化无疫区）的管理和维护；进一步加强穗港两地海关、农业及渔护等部门合作，提升通关便利措施。



c.加强国际交流合作，支持并协助海外及内地马匹参与「穗港马产业深度合作区」的马匹主题文体旅活动；在符合相关法律、确保生物安全及维护从化无疫区地位的前提下，稳步开展优质马匹的引进、交易和繁育等活动。



d.深化第十五届全国运动会马术赛事的制度创新成果，发挥从化马场「五个联通」的优势，推动兽医到内地执业、兽药进口内地、设备器材流通、反兴奋剂检测、经验交流与公益宣传；将从化马场打造为推进「体育湾区」建设、深化大湾区体育交流合作的重要平台。



2. 打造世界级马匹运动及马产业示范基地、世界级马匹主题文化体育旅游目的地



a.共同办好从化马场马匹主题文化体育旅游活动。充分利用马会「两地三马场」的优势，设计以马为主题的旅游路线，开发相关旅游产品。当中包括：与旅行社合作举办马主题旅游体验团、一程多站旅游产品、在旅游展览及官方媒体平台推广特色马主题旅游体验。



b.双方将携手开展大湾区马匹主题文体旅活动的宣传推广，推动与新闻传媒及体育传媒相关院校的合作，加强体育传媒人员对赛马运动的了解。双方亦将在国家及国际层面加强推广马文化，包括筹划马文化展览和纪录片等。



3. 共同促进「穗港马产业经济圈」高质量发展



a.以「穗港马产业深度合作区」规划建设为契机，推动形成大湾区马产业发展新格局，包括以从化马场为核心之一，推出多元化的马匹主题文体旅赛事和活动等。



b.推动马产业与文化旅游产业、会展产业融合发展，拓展上下游产业链，打造以马匹运动为主题的系列产品群。



c.运用马会的公益经验和资源，携手致力改善民生，建设更美好社会。



4. 加强马匹运动及马产业人才培训



a.广州市人民政府促进和支持马会的「校企合作」项目，配合马产业及从化马场的人才需求，开展马匹运动及相关产业人才培训，包括结合赛马运动特点，积极开展现代学徒制、订单班等。



b.推动穗港两地马匹运动及相关产业人才资历互认，例如香港赛马证书课程早前已获纳入广东终身教育资历框架。

广州市人民政府与马会将建立常态化合作与沟通机制，负责统筹协调穗港马产业发展的各项工作。

出席今日签署仪式的内地官员还包括：广州市发展和改革委员会（市大湾区办）主任吴萨、广州市体育局局长谭爱英、从化区区长刘志杰、广州市人民政府外事办公室（港澳事务办公室）副主任邓昌雄、广州市文化广电旅游局副局长吴青松等。

马会早于2021年与广州市人民政府签订框架合作协议，利用从化马场共同推动大湾区马产业链的全面发展。此外，马会积极配合香港特区政府的「赛马旅游」政策，利用香港两个马场提供的赛事及娱乐体验，推动盛事经济发展。