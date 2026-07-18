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消息：宏福苑调查报告延至10月下旬提交 杜淦堃点名部门有责 成独委会结论基调

社会
更新时间：17:56 2026-07-18 HKT
发布时间：17:56 2026-07-18 HKT

调查大埔宏福苑火灾的独立委员会，完成历时4个月共30场听证会，委员会主席陆启康表示将撰写调查报告，并向行政长官提出方向性的改善建议，以防范同类悲剧重演。委员会原定9月提交报告，但据了解由于有大量资料和建议须整理，委员会要延迟至10月中下旬才能提交报告。

李家超曾称报告「不争朝夕」

特首李家超去年12月宣布成立独立委员会，要求9个月内提交报告。他今年6月接受《星岛》专访时表示，独立委员会工作进度理想，更有信心是委员会提出的建议，但亦明白问题复杂，如果委员会认为需要多一些时间，亦会尊重。至于会否要求在事件一周年之前交报告，他强调「不争朝夕」：「我关注工作报告最后的结果和改革建议，多于需要多少时间，因为那影响我们长远的系统改革。」

消息指，独立委员会由于有大量证供和文件须梳理，容量多达2TB，加上不同专业学会和市民亦提供改善建议，尽管报告已在撰写当中，但时间相当紧迫，因此要延至10月中下旬提交报告，但一定不会迟于11月底大火事件一周年。特区政府预料9月及10月分别发表「五年规划」和《施政报告》，独委会报告将在两者之后提交及公开。

杜淦堃陈辞成委员会结论基调

代表委员会的资深大律师杜淦堃日前总结陈辞时，点名房屋局ICU、消防处、屋宇署、劳工处等不同政府部门，据知这亦是委员会最终结论的定调，政府部门在大火事件要负有一定责任。

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