Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盘禁烟︱房委会建筑地盘实施一系列严谨措施 确保全体工人及访客遵守规定

社会
更新时间：16:51 2026-07-18 HKT
发布时间：16:51 2026-07-18 HKT

房委会表示，由7月17日起，建筑地盘全面禁烟法例正式生效。任何人士于建筑地盘范围内吸烟，劳工处职业安全主任会即时票控，不会事先警告，违例者将被处定额罚款3,000元。总承建商同分判商若无采取合理步骤确保有效执行地盘全面禁烟，最高可被罚款40万元。

房委会早已推行地盘禁烟政策

房委会一直高度重视地盘安全，早已推行地盘禁烟政策。为配合新法例，房委会建筑地盘已实施一系列严谨措施，确保全体工友及访客遵守规定，当中包括于地盘入口进行检查与提供寄存服务，房委会要求工友进入工地前，将香烟同打火机存放于指定位置。地盘入口已设置「香烟储存区」；并清晰标示与宣传，地盘围板当眼处及入口张贴「建筑地盘全面禁烟」告示，确保所有人都知悉地盘为禁烟范围；加强巡查与科技监控，地盘会加装闭路电视同热能探测器等设备，协助监管；推广戒烟及替代方案：鼓励有需要的工友考虑戒烟或使用香口胶等替代品。

房委会指出，要彻底杜绝地盘吸烟，有赖各界携手合作。新法例不设缓冲期，即时执行，希望大家同心协力，消除地盘火警风险，共建安全健康工作环境。

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
8小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
11小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
7小时前
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
8小时前
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
时事热话
6小时前