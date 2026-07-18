地盘禁烟︱房委会建筑地盘实施一系列严谨措施 确保全体工人及访客遵守规定

房委会表示，由7月17日起，建筑地盘全面禁烟法例正式生效。任何人士于建筑地盘范围内吸烟，劳工处职业安全主任会即时票控，不会事先警告，违例者将被处定额罚款3,000元。总承建商同分判商若无采取合理步骤确保有效执行地盘全面禁烟，最高可被罚款40万元。

房委会早已推行地盘禁烟政策

房委会一直高度重视地盘安全，早已推行地盘禁烟政策。为配合新法例，房委会建筑地盘已实施一系列严谨措施，确保全体工友及访客遵守规定，当中包括于地盘入口进行检查与提供寄存服务，房委会要求工友进入工地前，将香烟同打火机存放于指定位置。地盘入口已设置「香烟储存区」；并清晰标示与宣传，地盘围板当眼处及入口张贴「建筑地盘全面禁烟」告示，确保所有人都知悉地盘为禁烟范围；加强巡查与科技监控，地盘会加装闭路电视同热能探测器等设备，协助监管；推广戒烟及替代方案：鼓励有需要的工友考虑戒烟或使用香口胶等替代品。

房委会指出，要彻底杜绝地盘吸烟，有赖各界携手合作。新法例不设缓冲期，即时执行，希望大家同心协力，消除地盘火警风险，共建安全健康工作环境。