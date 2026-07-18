谢展寰明访青海 将与青海省人民政府及生态环境厅等部门官员会面交流

环境及生态局局长谢展寰明日（19日）上午启程前往青海访问。谢展寰将与青海省人民政府、青海省生态环境厅、青海省能源局、青海省自然资源厅、青海省林业和草原局，以及青海省农业农村厅等部门的官员会面交流，并实地考察「青海生态之窗」智慧监管平台、青海省清洁能源和绿色算力调度中心、塔拉滩光伏产业园、青海湖国家公园生物多样性保护中心及祁连山国家公园生态科普馆等，深入了解当地在绿色能源、生态旅游发展及水生态环境保护等领域的工作。

渔农自然护理署及机电工程署的代表亦会随行。谢展寰将于7月23日返抵香港。他离港期间，环境及生态局副局长黄淑娴将署任环境局局长。