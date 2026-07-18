入境处举行招聘体验日 超过1,600人报名较去年升逾1成

入境事务处今日（18日）举行招聘体验日，入境事务学院院长林萱时表示，活动逾1600人报名参加，人数比去年升逾1成，向一众有意投身入境处的人士介绍入境处多元化工作、预先体验招聘流程及参观学院的训练设施。

现场设模拟囚室及出入境大堂

招聘体验日活动包括招聘讲座、体能测验工作坊、入境处投考攻略及参观训练设施。初步面试工作坊向参加者展示训练设施及模拟训练，包括模拟囚室、日间活动室等；现场亦设有模拟出入境大堂，教导参加者使用视像光谱对比仪辨别伪造证件，并设有模拟法庭。体能测验工作坊则设多个体能测试项目，如仰卧起坐、蹲撑立、40米来回短跑等。

上半年收超过6500份申请

林萱时指，投考入境处竞争一向相当激烈，去年入境事务主任及入境事务助理员的投考人数分别上升超过1成 。据入境处数字，入境事务助理员去年全年申请人数超过11,000宗，而今年首6个月申请已超过6,500宗，反映投考情况踊跃。她表示，本年度计划招聘50名入境事务主任及150名入境事务助理员。入境事务主任公开招聘由7月9日开始接受申请，至7月29日截止，入境事务助理员则继续进行全年招聘。

她续指，由今年起，入境事务主任的初步面试考核方式会作出调整。小组讨论环节中，考生会分别以广东话及英语讨论共两条题目。考生须就题目提出自己的观点及就其他考生意见作回应。而完成小组讨论后，考生会随即进行即席演讲环节。她指，处方在初步面试中加入广东话讨论环节，冀在现有评核基础上全面测试考生的广东话和英语沟通能力，进一步提升招聘效率。

入境事务主任必须要有抱负及担当

她指，作为入境事务主任，必须要有抱负及担当，随时准备接受挑战，以优秀的领导及管理能力，带领团队完成职务。另外，入境处作为一支纪律部队，对所有成员的纪律都有严格要求，成员亦须有「爱国爱港」的坚定立场，以及真诚拥护「一国两制」及《基本法》。

理大应届毕业生拟9月投考事务主任

香港理工大学应届毕业生Lucas指透过学校互联网得知今日活动，计划于9月投考入境事务主任（IO），谈及报考原因，他认为入境处的职务涵盖香港市民从出生到死亡的各个阶段，故盼望投考入境处服务社会，同时经济环境亦是考虑因素之一。他亦指，身边有不少朋友同样有意投考，但因今日活动名额有限未能参与，并指对能成功报名感到幸运。谈及接下来的准备过程，他指将优先加强最弱的体能，其次则准备各项的面试技巧，一步步实现目标。

女大学毕业生：机会难得报考了两个职位

同样是应届大学毕业生的Joey表示，透过 Instagram 看到入境处的宣传，认为机会非常难得，她平时过关时经常接触到入境处人员，对他们实际的工作感到好奇，加上作为应届毕业生，盼多方面挑战自己，因此报名参加。被问及今年投考人数比去年上升，会否担心竞争激烈，她则表示虽然有担心，但认为最重要的是「装备好自己」，尽全力应考。她今次透露自己报考了两个职位，经过体验日后，了解到入境事务主任（IO）与入境事务助理员（IA）在面试及工作上均有不同，职务复杂程度亦有不同。她认为对主任级别兴趣较大，既然大学毕业，盼向难度挑战自我。



实习记者：欧翔泰

摄影：陈浩元

