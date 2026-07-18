港产片市道低迷 《正义回廊》导演何爵天吁投资者用Gen Z迎合年轻人

《正义回廊》导演何爵天及传奇越野跑手黄浩聪等今日出席一场新书发布会，探讨年轻人在AI新纪元下如何准备自己与追寻梦想。何爵天在会上重点剖析本港电影业的严峻逆境，并为新晋电影人指引出路。

目光应投向Gen Z世代迎合年轻人

何爵天表示，现时港产片产量萎缩，私人投资减少，高度依赖审批需时的政府资金。他透露票房现实残酷，极低成本电影亦难回本，令投资者对港产片却步。以往「谢票场」的宣传模式渐趋饱和，他强调「唔系观众唔入戏院，而系要拍啲观众想睇嘅戏」。他指，业界应将目光投向Gen Z世代，投资商需有眼光大胆起用新晋导演，迎合年轻人市场。

善用AI作辅助核心是「说好故事」

面对现时业界低成本、高效益的压力，何爵天表示，虽然港人对AI拍戏较反感，但创作者可将其视为辅助工具，例如生成虚拟场景以节省高昂租金。为节省开支，新导演更需集一身本领，兼顾编剧、监制、宣传等工作。他亦建议创作者可探索网络短片等媒介，但强调核心始终是「说好一个好故事」。

黄浩聪勉青年坚守信念拓阔视野

同场其他嘉宾亦分享了追梦历程。黄浩聪以自身15年消防员及运动员生涯为例，鼓励青年无惧他人眼光，勇敢赴外地拓阔视野，以越野跑的坚毅精神寻求真正梦想。

记者、摄影：陈耀霆