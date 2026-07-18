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网约车｜陈美宝：倾向由车主买第三者保险 设候补机制确保1万限额被充分利用

社会
更新时间：10:05 2026-07-18 HKT
发布时间：10:05 2026-07-18 HKT

立法会日前通过规管网约车服务的4项附属法例，大部分法律条文将于今年8月3日生效。运输及物流局局长陈美宝表示，政府预计于下个月邀请有意营运的平台申请牌照，争取11月底陆续发出首批牌照。当局更倾向由车主自行负责购买第三者风险保险，又会制定预案及候补机制，若有申请人临时退出或未能成功购买保险，后备人士将可补上，确保1万个限额能被充分利用，相关细节将于适当时候预早公布。

维持一万许可证上限 9月开展基线调查

对于坊间有七成意见忧虑1万个网约车许可证的上限过低。陈美宝今（18日）在电台节目表示，政府在平衡道路容量、公共交通生态、乘客需求及道路承载力后，决定以1万个名额作为起步点，并实施「总量限制」。日后可因应市场运作情况和反应，透过「动态评估」适时调整。她指，运输署将于今年9月展开「基线调查」，了解市民及旅客的需求。同时，署方正积极构建智能监管系统。陈美宝续称，当平台获发牌照后，会要求平台提交数据，借此可进行客观、中立的阶段性分析，以审视供求变化。

会制定预案及候补机制善用名额

陈美宝指，保险是网约车合法化的关键一环，由于日后合资格的网约车司机可同时「挂单」多个平台提供服务，若由单一平台购买未必合适，可能存在灰色地带。因此，政府目前倾向由车主自行负责购买第三者风险保险，并会将此要求清楚列入牌照条款及实务指引中。

就坊间担心名额未能被善用的问题，陈美宝强调，当局会制定预案及候补机制。若有申请人临时退出或未能成功购买保险，后备人士将可补上，确保1万个限额能被充分利用。相关细节将于适当时候预早公布。

循序渐进收紧商用车司机体检 

因应社会对道路安全的关注，政府计划收紧商用车司机体检要求，年龄门槛由70岁提早至65岁。陈美宝表示，政策旨在「早识别、早预防」，有助司机延长驾驶年期，并与海外标准看齐。新建议下，体检频率将按年龄采取循序渐进的模式。

她又指，当局正与港大医学院团队细化指引及详细标准，以便医生更容易找出如认知障碍症等隐性疾病。陈美宝亦提到，当局正考察内地及韩国的自助体检机及模拟驾驶仪器，评估是否适用香港情况，未来希望能引入更科学化方式测试司机的视力、听力、手握力及反应力，务求将评估要求标准化，细化指引及标准。

至于体检费用，陈美宝坦言政府难以硬性定价，但正与医务衞生局合作，推动利用「医健通」储存电子体检纪录。当局亦探讨容许司机使用长者医疗券，或在地区服务中心探讨可否设立专属体检中心，以便利全港逾12.6万名65岁以上的商用车司机。

新皇岗口岸将增四条巴士线 

就深港两地高度关注的新皇岗口岸，港方口岸区及相关延伸区会于本月31日零时起启用，但正式开通日期仍待粤港两地政府商讨。陈美宝指出，新口岸将采用「共同查验，一次放行」的便利模式。为应付未来的庞大交通流量，除维持现有3条专营巴士及5条短途跨境直巴路线外，政府已透过招标，准备新增4条前往策略性区域的新专营巴士路线，确保口岸交通网络四通八达。

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