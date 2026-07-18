天气｜天文台：位于西南面雷雨区正逐渐靠近 料未来一两小时影响本港

天文台在上午9时40分发出特别天气提示，指位于本港西南面的雷雨区正逐渐靠近，预料会在未来一两小时影响本港。

天文台凌晨4时55分发出局部地区大雨提示，指荃湾区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。荃湾区预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

天文台凌晨4时20分一度发出黄色暴雨警告信号，于上午6时40分取消。天文台指，虽然暴雨警告已经取消，但市民仍须警觉有关河道泛滥可能带来的危险。

与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨。初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。气温介乎26至31度。吹和缓南至西南风，初时离岸风势间中清劲。

展望星期日有几阵骤雨。星期一骤雨较多，随后两三日骤雨逐渐减少。

分区气温

九天天气预报

受一道广阔低压槽影响，未来一两日广东沿岸间中有骤雨及雷暴。随著该低压槽在下周中期减弱，该区骤雨减少。预料高空反气旋会在下周后期逐渐覆盖广东，华南天色晴朗，渐转酷热。