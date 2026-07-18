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天气｜受低压槽影响未来一两日间中有骤雨及雷暴 下周中渐转酷热

社会
更新时间：09:46 2026-07-18 HKT
发布时间：12:03 2026-07-18 HKT

天文台最新天气预报显示，受一道广阔低压槽影响，未来一两日广东间中有骤雨及雷暴。天文台亦预料一个低压区可能会在菲律宾以东逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于下周后期进入南海中北部，大致移向广东西部沿岸一带。

据九天天气预报显示，随著该低压槽减弱及高空反气旋逐渐覆盖广东沿岸，下周中后期该区骤雨逐渐减少，华南天色良好，天气渐转酷热。明天(19日)及下周一(20日)都是大致多云，间中有骤雨及雷暴，到周二(21日)天色好转，短暂时间有阳光。

下周三(22日)至周五(24日)渐转酷热，到周五时气温最高可达摄氏33度。但到下周末天气再变天，间中有骤雨较多，亦会有狂风雷暴。
 

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨。初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。气温介乎26至31度。吹和缓南至西南风，初时离岸风势间中清劲。展望星期日有几阵骤雨。星期一骤雨较多，随后两三日骤雨逐渐减少。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

另外，今早(18日)与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。过去两三小时，本港多处地区录得超过10毫米雨量。

 

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