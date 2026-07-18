玛丽医院病房化身婚礼现场 病重母亲见证爱女出嫁 医护助统筹婚礼

玛丽医院在社交平台分享一段温馨短片，讲述一对新人将婚礼搬到病房举行，让病重母亲能亲眼见证女儿出嫁。医护团队更联同病人资源中心及纾缓医学团队，把病房一角布置成婚礼场地，病房经理更坦言，在玛丽医院工作二十多年，这是她第一次在病房见证婚礼，也是第一次全体医护化身婚礼统筹。

新娘冀母亲眼见证出嫁

玛丽医院表示，今年五月的一个上午，内科病房如常忙碌，走廊人来人往，但病房一角却弥漫着不一样的气氛。窗外阳光洒进简约布置，桌上放满白色小花。上午11时，新娘Kat身穿白色丝绢上衣，先与母亲深情凝望，再转向身穿西装的未婚夫，在病房内完成婚礼。

Kat的母亲云姐今年五月确诊急性骨髓性白血病，入院数周后病情急转直下。医生曾建议家属讨论「不施行心肺复苏术」安排，但Kat一度拒绝，因为她数月后便将结婚，希望母亲能够亲眼见证自己出嫁。

医院指出，疫情期间，她的父亲在医院离世，家人只能透过视像送别，未能在最后时刻陪伴身旁，因此今次她不愿再留下遗憾。病床上的云姐同样一直牵挂女儿婚礼，即使身体虚弱，每次谈起婚礼都显得十分雀跃。考虑到母亲身体状况，Kat最终决定提前婚期，在病床旁低调完成婚礼。

结婚证书上地点填上「玛丽医院」

医疗团队得悉后，联同病人资源中心及纾缓医学团队，把病房一角布置成婚礼场地。证婚当日，云姐状况出奇地稳定，换上礼服、化上淡妆，坐着轮椅迎接这个重要时刻，而一对新人的结婚证书上，地点一栏更填上「玛丽医院」，成为一家人别具意义的印记。

玛丽医院表示，内科病房护士平日主要照顾急症病人，但这一次，医护的使命不单是照顾病人，更是陪伴一位母亲走过圆梦旅程。因着这场婚礼，母女二人将埋藏心底的忐忑与等待，化成「捉紧当下」的爱。

病人婚礼后病情突然转趋稳定

院方表示，不少人误解纾缓治疗等同「放弃治疗」，事实上，其核心在于全人照护，重视病人身、心、社、灵的需要，协助病人在身体状况许可下，尽力活得圆满，甚至迎来奇迹。医院透露，云姐在婚礼后病情突然转趋稳定，一家人得以在喜悦中继续累积珍贵回忆。

院方指，作为医护人员，能在关键时刻看见病人的真实需要，与团队携手守护及珍惜病人的自我价值，正是纾缓治疗最坚定的意义。