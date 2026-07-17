狗只入食肆︱荃湾非获准食肆违规容狗内进 食环署提首宗检控

容许狗只进入获准食肆7月9日实施。食环署今日（17日）公布，自7月14日起展开为期一周针对性执法，打击非获准食肆违规容许狗只进入，署方于7月16日巡查荃湾一间非获准食肆时发现违规，已向持牌人提出首宗检控。

巡查获准食肆逾七千次 两餐厅违规接警告信

至于获准食肆，食环署亦持续巡查，截至7月16日，专责人员已巡查获准食肆约7,500次，并向两间持续在餐桌上烹煮或加热食物的违规食肆持牌人发出警告信，分别为九龙城区的获准中式食肆及荃湾区的获准泰式食肆。

容许狗只进入获准食肆7月9日实施。

携狗进非获准餐厅同属违法 最高罚$1万

食环署发言人指，截至7月16日，专责人员已巡查各区非获准食肆逾780次并发出共10个口头警告，未来数日将继续加强巡查。

根据《食物业规例》，除非获食环署署长准许，否则任何人不得将狗只带进食物业处所，而食物业者亦不得容许狗只出现。违例者最高可被罚款10,000元、监禁三个月及另加每日罚款300元。发言人强调，非获准食肆应自律，市民携狗进入该等食肆亦属违法，双方须面对相同罚则。

发言人强调，获准食肆需要接受严谨规范，以保障餐厅内人员和狗只的安全及环境衞生。未获准许的食肆缺乏规范，不能提供应有保障，当局必须严格执法以保障顾客和员工，并尊重顾客的选择权。

署方补充，虽然措施实行的首一个月视为适应期，但绝不代表放松监管。一旦发现严重违规个案，或影响环境衞生或食物安全，食环署必定果断执法。署方呼吁获准食肆负责人及前线员工切实履行牌照条件及法例要求，并加强督导携狗顾客。