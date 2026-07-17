中大医院获岭南派画家伍月柳捐赠水墨画作 营造雅致疗愈空间 贯彻人文关怀宗旨

香港中文大学医院今日（17日）举行画作捐赠仪式，以答谢著名岭南画派画家、岭艺会会长伍月柳慷慨捐赠《和风紫荆艳》及《幽谷清泉》两幅水墨画作。中大医院指，捐赠不仅为医院增添深厚文化气息，更为患者及医护营造雅致宁静的疗愈空间，贯彻医院推动医疗人文关怀的宗旨。

伍月柳师承赵少昂及黄君璧

伍月柳师承国画大师赵少昂及黄君璧，是岭南画派的第三代传人。她师法自然，注重写生，讲究赋色及墨韵。她的山水画作常以湿润的浓墨营造峰峦运势，笔调刚柔并济，画面通透。伍月柳历年来成就斐然，先后在世界各地举办个人展，作品获各大美术馆及博物馆广泛收藏，并曾当选为全球一百名杰出华人及世界杰出华人。

伍月柳早年与中大结下深厚情缘，曾与其子、中大医学院院长赵伟仁，在中大校园联袂举行画展，并亲自指导学生习画，致力传承岭南文化。她艺德兼备，深受师生敬重与爱戴。赵伟仁亦自幼受母亲薰陶，在医学与绘画之间，发掘生命的价值与意义。

卢煜明：让艺术走入社会、贴近人心

中大医院董事会主席卢煜明在典礼上，衷心感谢伍月柳慷慨捐赠两幅珍贵画作。他表示，岭南画派勇于开拓和创新，其「折衷中外，融会古今」的精神，与中大「结合传统与现代，融会中国与西方」的使命一脉相承。这次伍月柳的捐赠，正将这份对教育与文化传承的热诚延伸至医疗空间，令艺术不单止存在于展览馆，而是真正走入社会、贴近人心。

伍月柳分享创作理念时表示，《和风紫荆艳》的创作灵感源自在中大远眺的怡人景致，画作上方的太阳象征旭日东升，为病人送上温暖与希望，而画中绽放的紫荆花不仅代表香港特色，更寓意著澎湃的生命力。《幽谷清泉》则描绘清新的泉水流经大地，象征著纯净与生命力，能为病人带来舒缓与疗愈，而泉源不息则代表了洗涤与重生，寓意身心灵回复健康与明净。

中大医院一直致力成为本地医疗创新的先行者，同时重视病人的体验，强调有温度的服务。是次获赠的两幅画作正好体现医学与艺术的交融。其中，《和风紫荆艳》现于中大医院 LG 楼层（低层地下楼层）邻近出入口的位置展出，让访客甫踏入医院便能感受到艺术氛围与温暖；另一幅画作《幽谷清泉》则设于中大医院教育及培训中心，为医护人员及学员提供一个洗涤心灵的艺术空间。