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北都︱律师会办投资机遇与法律实务讲座 汤文龙：法律先行不应视为补救方案

社会
更新时间：21:06 2026-07-17 HKT
发布时间：21:06 2026-07-17 HKT

北部都会区已成为香港具划时代意义的重大策略性发展项目，对本港长远经济转型具有深远影响。立法会议员苏绍聪办事处联同香港律师会今日（17日）合办「北部都会区：投资机遇与法律实务专题讲座」，来自政府、立法会、专业界别及法律界的代表，共同探讨北部都会区发展所涉及的法律及政策层面议题，涵盖市场准入、监管合规、企业架构设计、税务规划、知识产权保障，以及跨境投资安排等重点范畴。

立法会议员苏绍聪办事处联同香港律师会今日（17日）合办「北部都会区：投资机遇与法律实务专题讲座」。
立法会议员苏绍聪办事处联同香港律师会今日（17日）合办「北部都会区：投资机遇与法律实务专题讲座」。

宁汉豪：法律界是北都建设不可或缺「软件支撑」

发展局局长宁汉豪致辞时表示，北部都会区已纳入国家《十五五》规划，定位不再局限于本地土地供应，而是香港融入国家发展大局的重要载体。香港除利用北都土地谋发展和改善民生，亦要善用土地服务国家、融入国家发展大局。

她强调，法律界是北都建设不可或缺的「软件支撑」，企业落户时普遍视香港普通法制度及法治环境为核心吸引力，相关法律服务需求将涵盖国际争议解决、知识产权等范畴。她表示，北都是法律界大展拳脚的新舞台，期望业界提出创新专业服务构思，协助香港发挥「超级联络人」及「超级增值人」角色。

发展局局长宁汉豪。
发展局局长宁汉豪。
立法会主席李慧琼。
立法会主席李慧琼。

李慧琼：支持政策落地 履行监督角色

立法会主席李慧琼表示，北部都会区是国家支持香港打造国际创科中心的核心载体，香港必须用好「一国两制」优势，全速推动北都建设，助力国家发展新质生产力。她指，北都是推动香港创科发展、带动投资的重大项目，立法会一方面全力支持政策落地，另一方面亦会持续履行监督角色，确保政府按规划有序推展。

她表示，对法律界而言，北都发展将带来跨境投资、合规咨询、项目并购、争议解决等大量高价值业务机遇。今日讲座正是一个很好的平台，让业界深入了解北都的法律框架和实务操作。她期望法律界主动把握机遇，以专业服务助力北都建设，共同推动香港在由治及兴的道路上大步前行。

香港律师会会长汤文龙。
香港律师会会长汤文龙。
投资推广署总裁（商务及专业服务）谢宇文。
投资推广署总裁（商务及专业服务）谢宇文。

汤文龙：法律先行不应视为补救方案

香港律师会会长汤文龙表示，北部都会区是香港未来发展的重要增长引擎，承载创新科技、教育、文化、房屋及交通等发展机遇。北都不只是地区发展项目，更是香港拓展产业空间、吸引投资、改善民生和提升长远竞争力，成为香港与大湾区城市合作的重要平台。他表示，在北都这类大型发展项目中，「法律先行」尤其重要，法律应参与项目规划、投资决策、合作框架、合约设计和风险分配等前期工作，而不应被视为在问题出现后才作出的补救方案。

他指，对企业而言，北都涉及投资落地、跨境合作、融资安排、监管合规、知识产权保护和争议解决等多方面法律需要。香港法律界可以在项目早期提供专业支援，帮助企业在清晰、稳定和可预期的法律环境下推进商业活动。他期待今日的讲座能够让业界充分了解北都发展，启发更多务实而具有前瞻性的思考，凝聚香港法律界继续积极发挥制度优势，以及专业、平台和桥梁作用，支持北部都会区发展及建设，助力所有商贸活动。

投资推广署总裁（商务及专业服务）谢宇文表示，部门作为政府招商前线，目标是成为企业抵港后接触的第一个官方窗口。他指，推介北部都会区时必须结合香港整体营商环境及大湾区市场，北都纳入国家《十五五》规划，政策确定性高，吸引海外企业来港寻找商机；「南金融、北创科」形成互补格局，若新经济企业落户北都，配合香港成熟金融市场，将成海外投资者关注焦点。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩

记者：蔡思宇

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