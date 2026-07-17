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世界杯2026︱启德体育园下周一凌晨办「决赛直播派对」 睇波叹宵夜获派免费饮品

社会
更新时间：18:36 2026-07-17 HKT
发布时间：18:36 2026-07-17 HKT

美墨加世界杯即将迎来冠军决赛，启德体育园将于7月20日（星期一）凌晨3时，在启德零售馆2中庭举办大型「决赛直播派对」。届时现场大电视将免费直播这场万众瞩目的对决，让全城球迷免费入场齐集一堂，共同见证冠军诞生。

食肆通宵营业 设美食摊位及免费饮品

为了打造最热血及完善的观赛体验，体育园准备了一系列丰富的餐饮安排。在赛事直播期间，现场将会免费派发「水动乐」饮品，惟赠品数量有限，先到先得，送完即止。此外，启德零售馆内的部分食肆商户将会通宵营业，不间断地为球迷供应各式宵夜以至早餐美食。现场亦特别设立美食即买即送摊位，让在场人士可以一边畅饮、一边品尝美食，尽情投入决赛的气氛中，共度冠军之夜。

启德体育园将于7月20日（星期一）凌晨3时，在启德零售馆2中庭举办大型「决赛直播派对」。
启德体育园将于7月20日（星期一）凌晨3时，在启德零售馆2中庭举办大型「决赛直播派对」。

特设12元夜泊优惠 

为方便球迷于深夜前往，体育园亦提供了泊车便利措施。启德体艺馆及主场馆停车场将提供夜泊服务，于晚上10时至翌日上午7时期间，时租收费为每小时港币12元，让驾车人士能够往返零售馆观赛。主办方亦提醒，若参与活动人数众多，现场工作人员将视乎实际情况实施人群管制措施。相关的活动安排及赛事直播最终或会因应现场实际状况而有所更改，呼吁到场市民敬请留意。

启德体育园决赛直播派对

  • 日期：2026年7月20日（星期一）
  • 时间：凌晨3时（3:00am）
  • 地点：启德零售馆2  中庭
  • 费用：免费入场
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