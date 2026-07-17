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宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光

社会
更新时间：18:05 2026-07-17 HKT
发布时间：18:05 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑大火独立委员会今日（17日）举行最后一场听证会，独立委员会代表大律师的书面总结陈情长达627页，已上载委员会网站，其中有多张未经曝光的大火当日现场照片和闭路电视画面，包括身穿承建商「宏业」制服的工人在首先起火的宏昌阁天台吸烟、宏昌阁单车棚率先冒烟、宏新阁天台火苗、宏盛阁梯间遗下大量烟头等。

总结陈词长达627页，以英文书写，已上载委员会网站。陈词中提到，根据闭路电视纪录的起火时序，大火当日下午2时33分，宏昌阁后方单车棚的镜头首先拍摄到有烟雾从外墙棚架飘入。下午2时42分，宏昌阁104及105室窗外的棚架出现第一道火光，火屑滴落的频率随后增加，至下午2时44分，单车棚地面已出现火苗。

闭路电视亦拍到于下午2时45分，有身穿承建商「宏业」制服的工人在首先起火的宏昌阁天台吸烟；而相关通讯群组内亦流传G座宏盛阁11-12楼梯间遗下大量烟头的片段，反映地盘存在工人持续吸烟的情况。

大火随后迅速向屋苑其他楼宇蔓延。下午2时58分，宏昌阁旁边的E座宏泰阁天台出现起火迹象。下午3时12分，较远的C座宏新阁天台亦因被烧熔的棚网火屑波及而出现火苗。陈词指出，火势除形成12条垂直火柱外，主要透过飞散的棚架及被烧熔的棚网火屑在各座楼宇之间扩散，燃点起其他楼宇外墙的可燃物。

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