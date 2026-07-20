环保署创新隔音罩减噪音压缩工期 青衣道路工程 一晚完成维修

道路维修乃城市运作中必不可少的工程，但因受日间交通限制，多需在深夜或假日封路进行。然而，部分高噪音机动设备，例如破碎机，依规只可在午夜前运作，大大限制了工程进度。环境保护署（环保署）联同路政署早前在青衣一项原本需两晚分阶段进行的道路维修工程中，引入创新的声学超材料隔音罩，延长了深夜井盖边打凿工序时间，成功将整个维修工程合并至一晚完成，大大减低对道路使用者及邻近居民的影响。

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青衣枫树窝路本月9日深夜进行道路维修，该地盘距离最近的屋苑绿悠雅苑和青怡花园仅百余米。在环保署、路政署及承建商协调下，工程采用了创新声学隔音罩，工人在隔音罩内工作，大大减轻工程噪音。有关路段顺利于翌日重开，大幅减轻了封路对社区交通的影响。

隔音罩有助延长施工时间至凌晨

环保署一直与各持份者，包括当区区议员、附近居民代表、警方等保持紧密联系，安排简介会告知是次工程的详情及收集区议员及居民意见，邻近居民对这次道路重铺工程反应正面。工程期间，三名葵青区议员卢婉婷、彭熠铭和徐晓杰也到场视察，亲身感受隔音罩减噪的效果。他们乐见新技术成效显著，认为可以令到工程达致「减噪、缩时」的双重效益，对附近民居的影响大幅减低。

路政署总工程师/新界西余秉滔解释隔音罩在实际操作中的关键作用。他指出，在道路维修的前期工序中，工人必须使用手提电动破碎机打碎井盖周边沥青：「这类高噪音设备一般只容许在建筑噪音许可证许可的时段内使用，视乎不同地区，是次地点的许可时段一般在晚上11时前。但采用这款隔音罩后，有效屏蔽了破碎机产生的噪音，让相关工序的许可时间得以延长至深夜。」余表示，声学超材料隔音罩的使用，将原本预计需时两个晚上的井盖边打凿工序，集中在一晚内完成。

科大研发隔音罩 「说好香港故事」

环保署助理署长谭卓伟则分享这项技术背后的科研亮点。他指，这项由科技大学研发的声学超材料隔音罩，不但是香港绿色建筑科技的重大突破，更「说好香港故事」：「声学超材料原本是应用于音响器材，环境及生态局资助香港市场研发创新，环保署把握这项创新研究，配合业界实际需要，成功将技术转移到应用在环境噪音管理上，并采用回收塑胶再造而成，真正落实『转废为材』；而这些回收塑胶能针对施工噪音的特性精准定制吸音频率，从而减低噪音。」

谭续称，该款隔音罩的重量比传统隔音罩减轻一半，工人操作时更加灵活，可提升施工效率。此外，它特别采用三面百叶设计，具备高通风性，可改善工地环境并保障前线工人的健康。

他补充，在发展稠密的香港都巿内进行维修工程面临诸多挑战。未来署方会继续研究将此类创新技术推展至更广泛的应用场景，并留意市场上其他创新工程技术的应用及发展，进一步减少夜间工程对市民造成噪音滋扰及交通的影响。署方亦会应用科技持续提升各项环保措施的成效，环保与发展并行，增加市民的幸福感。

从前线操作的角度，工程承建商高级项目经理戴栢基认为新设备显著改善了工人的工作环境：「工人在隔音罩内工作，不仅设有通风及照明设备，他们还会获发挂腰风扇及护耳罩，环境相当不错。」此外，新款隔音罩底部加装了滚轮，移动时比传统款式更安全便捷，有助进一步提升施工效率。

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