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香港仔隧道转乘站7.26启用 城巴新设770特快线 15分钟直达北角

社会
更新时间：17:52 2026-07-17 HKT
发布时间：17:52 2026-07-17 HKT

运输署今日（17日）公布，位于香港仔隧道黄竹坑出入口的巴士转乘站，将于7月26日（星期日）正式启用。届时共37条巴士路线将增停该新转乘站，当中往返赤柱的6A、6X、65及260号线属将进驻该站。同时，城巴宣布开办连接港岛南及港岛东的全日特快路线770号，并为所有城巴独营线于转乘站增设转乘优惠，部分路线的优惠额相当于其中一程免费。

「易通行」腾出空间建新转乘站

香港仔隧道自2023年12月实施「易通行」不停车缴费系统后，当局其后拆除原有收费亭，并利用腾出的收费广场用地兴建全新的巴士转乘站。转乘站往湾仔及香港仔方向各设有一个停车湾，可分别同时容纳六辆及五辆巴士停靠，两边停车湾以现有行人天桥连接。除了乘坐巴士前往转乘外，乘客亦可经南风径及黄竹坑径，分别步行前往新转乘站，乘搭往湾仔或香港仔方向的巴士。

运输署表示，新转乘站设施完善，设有有盖候车处、座椅及风扇，并提供由专营巴士营办商设置的路线资讯牌，以及显示实时巴士预计到站时间的显示屏，方便市民规划行程。

770号特快线 15分钟直达北角

配合转乘站启用，城巴新设全日特快路线770号，全程车费为14.5元，日间大部分时间班次最密达20分钟一班。服务范围覆盖田湾、华贵、香港仔及黄竹坑一带，特快直达北角、鲗鱼涌、太古及筲箕湾，并深入小西湾及柴湾。城巴表示，乘客由香港仔隧道巴士转乘站登上770号线，最快只需约15分钟即可一站直达北角，车程较现有路线节省约12分钟。

实习记者：欧翔泰

摄影：何君健

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