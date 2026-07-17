涉用假富户政策及居屋申请表 八旬老妇被控两项使用虚假文书罪
更新时间：17:03 2026-07-17 HKT
发布时间：17:03 2026-07-17 HKT
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八旬老妇涉嫌于2023年使用虚假的富户政策申请表及「出售居者有其屋计划单位2023」申请表，以致对香港房屋署不利，被控两项使用虚假文书罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，署理主任裁判官郑念慈将案件押后至9月11日再讯，期间被告准以2千元保释候讯。
报称商人的80岁被告李洁兰，被控于2023年5月10日及7月31日，在九龙黄大仙竹园道15号竹园南邨荣园楼某室内知道或相信有关虚假文书，即公屋住户资助及维护公屋资源的合理分配政策申请表、及「出售居者有其屋计划单位2023」申请表属虚假，而使用该两份文书，意图诱使香港房屋署职员接受两份文书为真文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作某些作为，以致对香港房屋署不利。
案件编号：KCCC2049/2026
法庭记者：黄巧儿
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