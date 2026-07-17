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西环的士谋杀案 被告租住酒店房内搜出特制头盔 辩方指戴上头盔可避免遭声控

社会
更新时间：16:52 2026-07-17 HKT
发布时间：16:52 2026-07-17 HKT

2021年10月中凌晨31岁无业男在西环登上的士时，涉嫌持刀向48岁的士司机割颈，导致对方大量失血致死，无业男否认1项谋杀罪受审。警员今午于高等法院供称，于被告租住酒店房内搜出1个特制头盔，材质「好硬」，惟不知由何等原材料制成。辩方盘问指头盔使用了「V2K」技术，用以防止微波传声入脑（Voice to skull），戴上可避免思想被人干扰。

现年35岁被告蔡南生被控于2021年10月12日在香港，谋杀韦剑雄。伯惠酒店时任接待员陈锡辉作供时表示，事隔5年对案发经过忘记得一干二净。庭上播放闭路电视片段，显示被告穿深色上衣、短裤，背灰色背囊，步出酒店之际回头趋前柜枱，向陈锡辉招手交谈，陈锡辉证人供词中提到被告要求陈召来的士前往坚尼地城，当时陈锡辉拒绝指只可召来的士前往机场，吁被告外出街上截的士。

酒店房中搜出「V2K」技术特制头盔

时任香港岛重案组警员颜丰进作供指，案发当日下午3时到西环东边街协助搜查，在被告租住的伯惠酒店2102号房搜出蓝色上衣及短裤等。盘问下颜丰进承认房内搜出1个特制头盔，材质「好硬」，惟不知由何等原材料制成。辩方盘问指头盔使用了「V2K」技术，用以防止微波传声入脑（Voice to skull），戴上可避免思想被人干扰，颜丰进对此表示不清楚。

机动部队警员何朗孥。叶伟豪摄
机动部队警员何朗孥。叶伟豪摄

时任机动部队警员何朗孥交代，案发后上午9时许到案发现场附近第二街永丰楼搜查，在天台搜出灰色背囊，内有数条毛巾及蓝色短裤，何之后留守天台，将证物交予同僚看管。

案件编号：HCCC150/2024
法庭记者：陈子豪

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