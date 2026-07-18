狗只入食肆｜屯门茶餐厅生意录10%增长 称狗主普遍自律 有餐厅拟午市限狗只进入

自7月9日起，首批逾940间向食环署申请「狗只可进入获准食肆」牌照的食肆，运作初期有不少争议，包括有狗主用食肆的餐具向宠物喂食、狗只碰到枱面等。《星岛》记者日前到访屯门区餐厅，了解新措施对食肆营运以及顾客体验的实际影响。不少受访餐厅负责人均对新牌照表示欢迎，认为能带动生意，且狗主普遍自律，未有加重前线员工的清洁负担。

茶餐厅增5至10%生意额

在屯门新墟经营茶餐厅「随缘」的负责人马先生向记者表示，当初申请牌照主要考虑到附近许多街坊都有养狗习惯，看准区内需求，便决定申请。他指未有牌照前，餐厅外设置不少露天桌椅，当时已有许多携带狗只的街坊驻足用餐。自从获批牌照后，街坊非常开心，且十分自律，不会让毛孩在餐厅内随处便溺，故清洁工作未有因而加重。他透露，准许狗只进入食肆后，生意额大约录得5至10%的增长，期望此计划能够长期维持。

店主冀建人宠互动空间

位于屯门建生「盘子工房」的职员阮先生表示，店铺申请牌照全因老板热爱宠物，希望能营造出人与宠物一同互动进食的环境。他指，餐厅原本已设有室外用餐区供携狗客人使用，员工亦早已习惯服务这类客群。他笑言，狗只可进入食肆，员工也感到高兴，「客人终于唔使喺出面晒」。

为配合新措施，餐厅将加置铁钩，方便客人悬挂狗绳。阮先生提到，有狗主为免加重餐厅人员的清洁负担，进入餐厅前都会先为毛孩抹除脚上灰尘，并在用餐位置铺上狗垫。至于生意额，他称牌照推出时间尚短，有待观察，但整体对牌照推行感到正面，强调这为食肆增加了一个选择，有需要的餐厅可作自愿申请。

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有餐厅拟限同时段狗只数目

现时实体店经营困难，不愿出镜的「民华餐厅」负责人苏先生坦言，看见政府推出相关牌照后，便想借此途径增加生意。他观察到店外常有街坊带狗散步，从而诱发他申请牌照的念头，现时每日大约增加10单携狗客人的生意。

苏先生指，申请前曾担心会否带来反效果，引起无养宠物客人的不满，但实施一星期以来，客人回馈正面。店方亦特意为员工进行培训，指示他们对待狗只要如同对待小朋友一样，例如传递热水时切勿「焫亲」毛孩。不过，苏先生无奈表示餐厅空间有限，为免影响其他食客，未来将贴出携狗入餐厅的指引，例如在人流过多的早市及午市将不接待狗只，或限制最多只能有两只毛孩同时处于餐厅内。

记者、摄影：陈耀霆