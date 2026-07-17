土拓署项目承办商时任副总经理及3名分判商成员涉贪 控方指控经船河及食大闸蟹等聚会获取资料

中铁建旗下公司香港时任副总经理涉嫌于2022年透过船河、食大闸蟹等聚会，以向分判商透露土拓署的斜坡泥钉工程内容，以助分判商取得该项目的分判合约，惟分判商最终未能取得分判合约。时任副总经理及3名分判商成员否认串谋使代理人接受利益罪，案件今早在西九龙裁判法院（暂区域法院）续审。控方读出开案陈词指，时任副总经理在警诫下表示，事成后能获200万元贿款，故分工协助分判商以较低价格重新提交再修订标书。

4名被告依次为，41岁时任中铁十五局集团有限公司香港代表处副总经理许文举、61岁恒佳工程营运者吴官胜、74岁恒佳工程董事兼股东吴国希、及47岁商人黎伟强，被控一项串谋使代理人接受利益罪。

被指透过船河讨论涉案工程分判及交收现金安排

控罪指，4人约于2022年5月至11月26日期间（包括首尾两日），在香港一同串谋，使作为代理人的许文举，即中铁十五局的雇员，无合法权限或合理辩解而从吴官胜、吴国希及黎伟强接受港币200万元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为许文举作出或曾经作出与其主事人的事务或业务有关的作为的诱因或报酬，即协助恒佳工程就土木工程拓展署的「将军澳工地平整及基础设施工程－鱿鱼湾及百胜角」工程合约，取得斜坡及泥钉工程。

被告吴国希。叶伟豪摄

商人黎伟强。叶伟豪摄

开案陈词指，中铁十五局集团有限公司是中国铁道建筑集团有限公司的子公司，许文举负责监督公司在本港的建筑工程；恒佳主要从事探土工程，从没与中国水电或十五局合作，亦非专门承接公务工程项目；中国水利电力对外有限公司是另一家国有企业的子公司，在2022年4月获批土木工程拓展署的「将军澳工地平整及基础设施工程一鱿鱼湾及百胜角」工程合约，合约金额为4.09亿港元。

未按指示「用$3458」投标结果未中标

在2022年7月，吴官胜及黎伟强安排船河，邀约吴国希上船，讨论涉案斜坡泥钉工程的分判及「之后船上交收现金的安排」。同月，中国水电职员杨冠忠透过电邮向恒佳邀请投标，吴国希随后以恒佳名义用约6千万投标。同年9月，中国水电职员冼凯敏向吴国希发出电邮要求就更新的工料清单再次入标。随后，吴官胜透过向黎伟强发出讯息「阿Ken 哥呀，我正话同阿阿老吴倾过，咁我就话叫佢另一份报价单呢，我叫佢落三千五百几，咁可以有得做嘅」，黎伟强回复「有tender 记得俾我」。吴官胜在10月6日向吴国希发出一份文件，并指「用$3458」，吴国希在翌日向中电以恒佳名义用约3千9百万投标。

两日后（8日），许文举透过微信向中国水电副总经理郭楠发出讯息指，「郭总，刚才参加咱们将军澳项目泥钉分包的恒佳公司说他们的上午把报价发错了，他们星期一会再重新发一份报价，比前面发出来的报价会降几百万下来」。同日，许文举透过微信向黎伟强指「强哥，我跟中水电他们那个老大已经说过了」。两日后（10日），吴国希以恒佳的名义修改以至3千4百万投标。同日下午，吴官胜转发该投标书给许文举，许文举回复「亨哥，这个价格应该能中标，等这星期开会的时候我再问一下」。同月14日，吴官胜及吴国希到许文举的家中聚会吃大闸蟹。

若恒佳获涉案分判项目许文举可收200万

在11月24日，许文举向吴官胜汇报「现场的site agent我问他泥钉分判的进展情况，他没给我说」及「亨哥，不好意思，事情没办利索」。两日后，中国水电公布投标结果，恒佳落选并由另一间工程公司以较低价获得分判合约。许文举向黎伟强表示「强哥，老吴价格还是报高了不少，估计是把一部分斜坡、土方平整和泥钉放到一起了，这部分不是他的强项，价格给高出来了」，黎伟强再与吴官胜讨论投标结果。

在2024年3月，4名被告被廉署拘捕。许文举在警诫下承认，吴官胜或黎伟强在聚会中曾两次表示，若恒佳获得上述分判项目，便会向许文举提供200万港元。许文举承认，曾推荐恒佳竞投该工程，及应吴国希的要求而协助恒佳以较低价格重新提交再修订标书；吴官胜在警诫下承认，曾介绍许文举给黎伟强认识；吴国希在警诫下承认曾出席船河聚会；黎伟强在警诫下保持缄默。

案件编号：DCCC372/2025

法庭记者：黄巧儿