宏福苑听证会结束︱陆启康哽咽致哀：无完整事实交代 一切慰问皆空谈

大埔宏福苑大火独立调查委员会今日（17日）召开最后一场听证会，委员会主席陆启康最后发言时多次哽咽，向死伤者家属致以深切慰问。他指，委员会至今共举行30场听证会，听取了80位证人的口头供词，随后将撰写调查报告，并向行政长官提出方向性的改善建议，以防范同类悲剧重演。

追究个人法律责任及政府内部问责 不属委员会职权

陆启康在最后发言时多次哽咽，表示委员会在过去三天听取了代表律师及各涉事方代表律师的陈词，总结了听证会期间接收的证据和各方论点。他指出，宏福苑大火是本港近年极为严重的事故，不仅为多个家庭留下难以抹灭的创伤，亦令全港市民深感痛心。他代表委员会，再次向所有死伤者家属及受火灾影响的人士，致以最深切、最诚挚的慰问。

陆启康强调，成立独立调查委员会的宗旨，在于查明事件的成因、经过，以及相关制度与监管方面的问题，并向行政长官提出建议，以防范同类悲剧再次发生。至于追究个人法律责任及政府内部问责，则不属于委员会的职权范围。在调查过程中，委员会一直秉持公平、公开、不偏不倚的原则，仔细审视及考量各方提交的每一项资料，务求向社会及宏福苑居民交代真相。他深信，若缺乏完整且有事实支持的交代，一切慰问均属空谈。

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历时数月举办30场听证会

陆启康指出，委员会于2025年12月19日正式展开工作，并于2026年3月19日开始召开听证会。为做好筹备工作，委员会在律师团队协助下，详细分析了由宏福苑居民、政府及其他相关团体提交的大量文件、影片、通讯记录和图片等资料，并联络各涉事方及证人安排作证。至今，委员会共举行了30场听证会，听取了80名证人的口头证言。

陆启康代表委员会，感谢涉事方、律师团队、专家、秘书处职员及提供场地支援的政府部门，令听证会得以如期顺利完成。他特别提及，感谢香港城市大学建筑学及土木工程学系、媒体与传播系，在极短时间内协助委员会律师团队，制作开庭前所需的电脑三维模型及图表。

他续指，听证会反映本港市民在不同岗位上，均竭力协助委员会找出真相，避免重蹈覆辙。自委员会开展工作以来，特别感谢宏福苑居民提交大量重要资料，对还原事实真相发挥关键作用。部分居民更亲自出席听证会，强忍悲痛讲述在大火中的经历，以及对大维修工程的观察。

陆启康深知，每一份证供背后，都承载着居民再次面对失去至亲及家园的创痛，委员会定必铭记居民的信任与耐性，竭尽所能完成余下工作。

撰写报告并提出方向性改善建议

陆启康透露，委员会已收到政府及9名宏福苑居民的建议，并会于今日稍后将相关文件上载至委员会网站。听证会结束后，委员会仍需处理书面证言及陆续收到的海量资料。在不影响刑事调查等其他程序，并兼顾个人私隐的前提下，相关证人供词将陆续上载至网站，强调是以公开为原则。

他指出，撰写调查报告是极为关键的一环。委员会将以收集到的庞大资料为基础，有系统地整合完整的事实框架，作出研判与结论，并提出委员会的改善建议。相关建议将通盘考虑资源配套、具体操作细节、市民承受能力、各持份者角色及市场情况等因素。预料委员会最终就职权范围内事宜提出的改善建议，总体而言将属于较方向性的建议。委员会将建基于稳固证据及分析，研判事件中工程顾问、工程承办商、消防装置承办商、物业管理人、政府部门及其他相关持份者的角色与责任，并据此提出建议。

陆启康最后提到，正如部分死者家属在听证会上所言，「我们为这次惨剧付出的代价非常巨大」，他期盼透过今次公开调查与听证总结经验，防止同类悲剧再次发生，这也是对死难者应有的交代。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰