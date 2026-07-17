青年强奸酒醉女子 陪审团裁定罪成 还押9月判刑

21岁青年约3年前相约女子到尖沙咀酒吧聚会后，趁女方酒醉，带回东涌住所内强奸。青年被控一项强奸罪受审，陪审团今于高等法院退庭商议后，一致裁定强奸罪名成立，被告须还押至9月2日求情及判刑，期间索取事主创伤报告。

事主醉酒后与被告同乘的士返东涌区

被告萧浩然，被控于2023年8月26日在大屿山东涌迎东邨迎悦楼某室强奸女子X。庭上透露，他过去有一次案底，还押前曾任职地盘工。

控方案情指，被告和X在案发前4个月通过朋友介绍结识，两人后来透过WhatsApp和网上游戏保持联络。案发当日凌晨约1时，X受被告邀请到尖沙咀某酒吧参与聚会。X饮了约10杯酒，其后她离开时，因为被告和她都居于东涌，所以两人乘坐同一辆的士。

X当时以为被告会指示的士司机顺路前往她的住所，但被告却直接叫司机前往他居住的迎东邨。X曾要求前往她家，惟被告向司机表示X喝醉及不用理会。的士行车记录仪显示，X上车后曾呕吐，及身体靠在被告身上，而被告当时清醒，曾与的士司机交谈及拿呕吐袋给X等。

遭被告半抱半拖带返家摸胸强奸

约凌晨5时，的士到达迎东邨，被告「半抱半拖」X下车。2人到达被告家后，酒醉的X躺到被告的床上，遭被告非礼胸部及脱去其衣服。被告其后强奸了X，过程中X曾表示「唔好」、「放过我」等，也有尝试反抗但不果，而被告在侵犯过程中曾说到「我醉啦」。约5分钟后，被告停下及离开房间，后来发讯息给X，称「醒咗自己走，我理你唔到」。

由于X酒醉，她在房间内继续睡觉，其后才发讯息叫朋友来接她。X一见到朋友，便抱着对方哭泣。后来X再致电另一名朋友讲述事件，最终在8月27日报警，而被告则于8月30日被捕。

案件编号：HCCC69/2025

法庭记者：王仁昌