地盘禁烟｜法例实施首日 劳工处巡58个地盘发出1张告票 工友：考虑戒烟

地盘禁吸烟法例今日（7月17日）实施，劳工处今早对各个地盘进行突击巡查。劳工处处长许泽森表示，处方人员巡查半日视察共58个地盘后，发出1张定额罚款通知书，亦向若干地盘发出口头建议及改善通知书。处方会继续巡查工作，预计今日内会巡查逾100个地盘。

劳工处：地盘有人吸烟 不代表一定会归咎于负责人

许泽森指，劳工处的突击巡查会检视地盘的安全情况，传统的高危工作，例如高空工作、吊运、密闭空间等，仍会是巡查重点。新法例实施后，处方亦会将禁烟项目纳入日常突击巡查的重点之一，并会循三个方向执法：包括地盘有否做好相关措施，防止地盘内有人吸烟；其次是检视地盘内的防火措施，若有火警风险会向承建商发出口头或书面建议；最后是一旦发现有人于地盘内吸烟，会直接向其发出定额罚款通知。

他解释，即使地盘内有人吸烟，亦不代表一定会归咎于负责人，若管治上合理但仍有改善空间，处方会发出口头或书面建议；若负责人已采取合理的管理措施，却有人拒绝依循，则会向吸烟者发出定额罚款通知。

鼓励业界协作禁烟 倡设储物柜放香烟及打火机

许泽森表示，以往地盘工伤事故主要涉及高危工作，例如高空工作、吊运、密闭空间等，而火警事故相对较少。因应宏福苑大火，政府提出相关措施，补足地盘的防火安全。

新法例规定，若于地盘内吸烟，职业安全主任可向吸烟者发出定额罚款通知书，罚款3,000元；而承建商若未采取合理措施防止地盘内有人吸烟，最高可罚40万元。许泽森指，新法例推出前已有不少业界人士，包括承建商及工人，认为罚款具阻吓性，并因而改变吸烟行为；至于有关承建商的罚款，亦是沿用过往《建筑地盘（安全）规例》下的罚款水平。

许泽森表示，全港有逾千个地盘、30万名工人，难以单靠政府执法处理所有违例吸烟情况，故劳工处鼓励业界协作地盘全面禁烟。他指有业界团体早前就地盘禁烟措施推出指引，并已咨询劳工处，而指引内容恰当，例如建议在地盘设置储物柜供人员摆放香烟及打火机、划明地盘范围、对违规工人作惩处、鼓励戒烟等等。不过他亦提醒，指引仅适用于一般地盘情况，具体安排仍需要因应地盘实际环境再作调整。

地盘禁烟条例助工友考虑戒烟

本身是烟民的工友吴先生表示，他现时工作的地盘早已禁烟，吸烟时需要到工地外的马路旁边，认为不太方便。不过他表示，自去宏福苑大火后，几乎所有地盘都禁止于地盘内吸烟，他亦会考虑因而戒烟，「依家个个地盘都唔食得，自己食咗几廿年都系时候戒啦。」

工友邓先生坦言，以往大部分工人都会吸烟，「10个工人9个食烟」，在地盘内吸烟的情况相当常见。不过法例实施前，地盘的管理人员、安全人员向工友详细讲解及提醒，故现时会走到地盘外吸烟。他认为新措施对自己影响不大，但相信会对地盘的环境、安全有一定帮助。

工友苏先生坦言，「以前大把人喺地盘食烟」，现时都会到地盘外才吸烟，惟自己已于二十年前已经戒烟，故措施对自己影响不大。他又指，地盘内本身亦有不少工作会产生火种，认为对于防范火警方面，如何处理地盘内的火种比起禁烟更为重要。

记者：伍万庭

摄影：何健勇

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