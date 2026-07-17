小学电脑技术员认性侵3男童与其中一童肛交 判囚11年 曾称犯案因贪玩和协助检查包皮

负责训练校园小记者的 30 岁小学电脑技术员，前年在校园电视台及校内走廊多次非礼 3 名小五男童，更在复活节假期时邀请一名男童回校肛交，警方在其手机内检获 876 张儿童色情照片及 8 条影片。涉案技术员被捕后向警方称犯案因贪玩，又称是协助检查包皮。他早前承认与 16 岁以下男子肛交及非礼等共 12 罪，法官郭启安今于高院判刑指罪行严重，被告严重破坏诚信，案发时没使用安全套，属加刑因素，法庭有责任保护儿童及判处阻吓性刑罚，终判囚 11 年。

被告有娈童癖称不再从事接触儿童或教育行业

被告罗元龙，承认7项猥亵侵犯罪、1项与16岁以下男子作出同性肛交罪、1项管有儿童色情物品罪及项企图制作儿童色情物品罪共12罪。

法庭早前为被告索取心理报告，指被告有娈童癖，源于被告的自卑及孤独，而被告愿意接受心理治疗。辩方今进一步求情指，被告打算出狱后从事餐饮业，将不会接触到儿童或教育行业，其重犯机会相对较低。

X对成年男性有戒心 Y后悔没拒绝被告

郭官判刑时，指创伤报告显示事主X案发时感到恐惧和惊讶，他事前一直认为被告友善和幽默，他为当日留下来与被告相处感到后悔，X事后亦对成年男性更有戒心，但没有确诊创伤后遗症；Y案发时曾与被告肛交，幸好事后检查没有验出性病，他亦后悔当时没有拒绝被告，虽然没有确诊创伤后遗症，但仍对事件非常回避。

郭官亦引述被告心理报告，指被告会观看儿童色情物品，被告亦会利用AI把一般相片中儿童的衣服「脱去」，以满足其性欲，报告建议被告接受长期心理治疗。

肛交时没用安全套增男童染性病风险需加刑

郭官指罪行严重，被告严重违反诚信，并利用进入校园电视台的职权犯案，他与Y肛交时Y表示感到痛楚，但被告却仍继续，过程中更没有使用安全套，令Y面临性病风险，属加刑因素。此外，被告亦在多个不同场合重复犯案，并在非礼过程中尝试拍摄。

郭官续指，虽然被告过去没有案底及背景良好，但罪行严重，法庭有责任保护弱势的儿童，及须判处阻吓性刑罚，最终判处监禁11年。

非礼男童下体并以手机拍下过程

案发于2024年，被告在3月某日指示Y到校园电视台会面，被告非礼Y的下体及用手机拍摄，后来被告再三度与Y在校园电视台独处，被告要求Y脱裤，及再次非礼和拍摄Y的下体。被告又在复活节假期期间，要求Y回校协助拍摄，他与Y在校园电视台内肛交，历时约15分钟。

被告另于年3月某日放学后，在校内走廊搔痒Z的腰部，及隔着裤子非礼Z下体。

警诫下称因贪玩犯案又谓协助检查包皮问题

同年4月15日，X在放映活动后遭被告要求留在校园电视台，被告拉下X裤子及非礼其下体，被告更企图拍照，但X问「你做紧咩？」，被告便立即放下手机。被告向X表明Y也试过这些事，X很快会习惯。X放学后告诉母亲，X母亲向学校社工转达，校方调查后揭发本案。

被告同年4月底被捕。警诫下，他承认贪玩而触碰3名男童下体，又称协助检查Y的包皮问题。被告更指Y曾致电要求他赠送「Pokémon GO」游戏点数，他其后才提出与Y肛交。被告手机内亦被发现876张儿童色情照片及8条影片。

案件编号：HCCC375/2025

法庭记者：王仁昌