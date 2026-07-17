Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证｜杜淦堃批独立审查组监管只靠睇文件 「遇上坏分子制度即瓦解」 无证据显示预约巡查涉利益

社会
更新时间：13:57 2026-07-17 HKT
发布时间：13:57 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑大火独立委员会听证会今日（7月17日）举行最后一场听证会，由独立委员会代表、资深大律师杜淦堃总结陈词。杜淦堃指，房屋局独立审查组（ICU）过往流于「依书直说」，盲从屋宇署政策，虽然独立审查组时任总监刘辅国承认自检有盲点，但否认把关不力，但杜淦堃认为其责无旁贷。他指ICU过往仅靠检阅文件及注册检验人员监管，无投诉不巡查，变相将责任转嫁至居民，令居民安全与火警风险监管陷入灰色地带。

杜淦堃批独立审查组「依书直说」

杜淦堃表示，针对刘辅国承认只靠投诉及自我监管有盲点，但否认把关不力。他提到，刘辅国曾在会上同意委员会代表大律师的观点，即房屋局独立审查组（ICU）方面实际上以「依书直说」的方式，盲目跟从屋宇署的既有做法和政策。

杜淦堃直指ICU责无旁贷，「现时的监管手法是否存在漏洞？是否有盲点？会否让人有机可乘？若监管机构从不提出这些问题，便无法发现有人逃避监管，更遑论制度被滥用的情况」。但他明白在现实操作中，确实存在许多痛点与困难，尤其当面对不诚实的行业人士。

针对ICU预先通知巡查时间一事，杜淦堃表示，目前无证据显示ICU的职员涉及任何利益或串谋行为。

制度问题围绕「信」字 杜淦堃：一旦遇上坏分子 整套制度瓦解

杜淦堃指出，政府最终没有任何一个部门能有效监管火警风险，居民的安全跌入灰色地带。他指在ICU原先制度下，没有收到投诉便不会主动巡查，只靠检阅文件及注册检验人员（RI）监管，变相把监察的责任落在居民身上。然而，居民不一定有能力发现问题及进行投诉。

再者，原先制度下，设计由注册检验人员监管承建商，但ICU也承认，该制度并没有明确解释注册检验人员应由哪一方进行监管。

杜淦堃总结政府制度问题围绕一个「信」字，ICU信任注册检验人员、消防处信任消防承办商、屋宇署信任独立审查组及诚信制度、劳工处与独立审查组信任证书；然而，一旦遇上缺乏诚信的坏分子，整套制度全面瓦解。

记者：黄子龙

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
23小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
2小时前
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
5小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
5小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
7小时前
屯门官立中学16岁男生昏迷危殆转严重 警拘14岁男同学涉伤人
屯门官立中学16岁男生昏迷危殆转严重 警拘14岁男同学涉伤人
突发
2小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
22小时前
内地LV门店。蓝鲸新闻
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
6小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
21小时前