宏福苑听证｜杜淦堃批独立审查组监管只靠睇文件 「遇上坏分子制度即瓦解」 无证据显示预约巡查涉利益

大埔宏福苑大火独立委员会听证会今日（7月17日）举行最后一场听证会，由独立委员会代表、资深大律师杜淦堃总结陈词。杜淦堃指，房屋局独立审查组（ICU）过往流于「依书直说」，盲从屋宇署政策，虽然独立审查组时任总监刘辅国承认自检有盲点，但否认把关不力，但杜淦堃认为其责无旁贷。他指ICU过往仅靠检阅文件及注册检验人员监管，无投诉不巡查，变相将责任转嫁至居民，令居民安全与火警风险监管陷入灰色地带。

杜淦堃批独立审查组「依书直说」

杜淦堃表示，针对刘辅国承认只靠投诉及自我监管有盲点，但否认把关不力。他提到，刘辅国曾在会上同意委员会代表大律师的观点，即房屋局独立审查组（ICU）方面实际上以「依书直说」的方式，盲目跟从屋宇署的既有做法和政策。

杜淦堃直指ICU责无旁贷，「现时的监管手法是否存在漏洞？是否有盲点？会否让人有机可乘？若监管机构从不提出这些问题，便无法发现有人逃避监管，更遑论制度被滥用的情况」。但他明白在现实操作中，确实存在许多痛点与困难，尤其当面对不诚实的行业人士。

针对ICU预先通知巡查时间一事，杜淦堃表示，目前无证据显示ICU的职员涉及任何利益或串谋行为。

制度问题围绕「信」字 杜淦堃：一旦遇上坏分子 整套制度瓦解

杜淦堃指出，政府最终没有任何一个部门能有效监管火警风险，居民的安全跌入灰色地带。他指在ICU原先制度下，没有收到投诉便不会主动巡查，只靠检阅文件及注册检验人员（RI）监管，变相把监察的责任落在居民身上。然而，居民不一定有能力发现问题及进行投诉。

再者，原先制度下，设计由注册检验人员监管承建商，但ICU也承认，该制度并没有明确解释注册检验人员应由哪一方进行监管。

杜淦堃总结政府制度问题围绕一个「信」字，ICU信任注册检验人员、消防处信任消防承办商、屋宇署信任独立审查组及诚信制度、劳工处与独立审查组信任证书；然而，一旦遇上缺乏诚信的坏分子，整套制度全面瓦解。

记者：黄子龙