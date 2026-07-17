独撑五口之家经济重担 边缘智力男烧墙发泄压力 认纵火判12个月感化令

26岁边缘智力男子3年前因家中巨变，一人担起一家五口的经挤重担。他因压力而在安泰邨后楼梯以打火机烧墙发泄，后被保安揭发。男子早前承认纵火罪，今于区域法院被判12个月感化令。区域法院暂委法官香淑娴接纳被告当时有适应障碍及抑郁，影响判断能力。

墙身仅小面积熏黑造成火灾潜在危险不高

法官引述感化宫报告指，被告吴骏彬出身草根，他性格内敛孝顺，对本案感无比自责，相信被捕已汲取极大教训，建议判感化令。

法官强调香港居住环境稠密，突然火灾可造成极严重后果。惟法官指出，本案仅涉及后楼梯间的墙壁和扶手，均非易燃材质，另无证据显示被告便用大量纸张起火，墙身仅小面积熏黑，可见火力低历时短。而保安揭发时已无烟和火种，法官认为造成火灾的潜在危险不高，被告的罪责属同类案件中最轻微。

智力边缘案发时伴有适应障碍和抑郁症状

法官接纳被告智力边缘，犯案时有未被识别的适应障碍和抑郁症状，影响其判断能力。法官又指被告性格内敛，当时遭逢家中巨变，他的抗压能力较低，又未能向人倾诉终犯案。法官相信被告家中情况已改善，他已获得教训，另见被告3年间积极更生，戒烟以防止再犯。法官终判处12个月感化令。

法官复述辩方求情指，被告自中二辍学，接受职业培训。被告有2名弟弟，其中一人确诊轻度弱智，而在案发时间被告的母亲为照顾因病入院的父亲，双双未能工作，一家五口的经济重担顿时压在被告身上。辩方力陈被告在10岁时被诊断为有限智能，认知能力有限，案发至今3年间被告已戒烟，亦一度被还押。

犯案前收强积金信感不快无处倾诉长期抑压

辩方呈上多份精神科及心理报告，均指被告属边缘智力，抗压及应对困境能力低。被告犯案前收到强积金信件后感不快，又因无处倾诉而犯案。报告续指被告自尊心低，长期抑压情绪，求助能力低，故推荐感化令。

现年26岁被告吴骏彬原被控3项纵火罪，他早前承认一项纵火罪，其余两项获法庭存档。案情指，被告居于秀茂坪安泰邨智泰楼16楼某室。智泰楼保安员于2023年3月3日凌晨3时半左右，发现5楼2号楼梯的墙身被火熏黑，地上有灰烬，事件报警处理。

2名警员于同年3月10日下午2时许，在4楼2号楼梯埋伏，见到被告在3楼梯间徘徊，遂上前查问。被告无回答为何出现在该处，另被搜出持有打火机，但身上无香烟。在拘捕及警诫下，被告称「我都系一时贪玩揾纸烧吓啲栏杆同墙身」，「阿Sir，因为我工作压力大，所以我用火机烧啲墙发泄吓」。被告又表示用打火机「烧着啲废纸，熏黑啲墙」。

案件编号：DCCC839/2023

法庭记者：雷璟怡