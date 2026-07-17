世界杯2026｜「食点心睇波」杀出血路 莲香楼生意增两成 被迫多次「截龙」

2026世界杯赛事踏入尾声，今届大部分赛事在香港时间凌晨及早上举行，有茶楼重金购买大电视设备，凭「食点心睇波」杀出血路。莲香楼设计及推广部总监王智贤今日（17日）在电台节目表示，整体生意录得一至两成增长，透露未来将继续播放亚运、英超、西甲等体育赛事。

未设最低消费引排队潮

王智贤表示，在世界杯分组赛、十六强及八强阶段，莲香楼均没有设立最低消费，不少茶客只需支付基本茶资，便留在店内连续观看数场赛事，虽然大部分顾客仍会点选点心，但亦有部分人仅支付茶资。

他称英格兰对挪威的8强战，深夜排队的人潮完全超出预算，估计有数百人在楼下排队，队伍更横跨附近三条街道。职员在清点店内约100个可用于即时入座（walk-in）的空位后，随即在楼下实施「截龙」。然而即使人潮暂时散去，但约10分钟后又会出现另一批新排队的市民，当晚被迫重复进行了三至四次截龙行动。亦有部分市民直接进店站立观赛，基于顾客体验，未有阻止。

签体育赛事全年合约 播英超、西甲

针对早前网上有投诉指「一楼电视屏幕过小」，王智贤澄清，网上流传相片实为网民制作的AI生成图片，并非莲香楼的真实环境。他称莲香楼一楼实际上装设了两部70吋电视，二楼更配备了一部长达9米的LED大型屏幕，而自英格兰对挪威赛事引发混乱后，莲香楼已随即作出调整，设定网上预购门票及餐桌预订套餐等分流措施。

营运效益方面，王智贤指，世界杯累计放映约100场赛事，每逢热门球队作赛店内均会爆满，平均而言为整体生意额带来了一至两成的增长。由于上环分店营业至凌晨3时半，在球赛期间特别延长放映，该时段所带来的收入完全是额外增长，因此成效令人满意；而尖沙咀店由于本身是24小时营业，故未受太大影响。

虽然世界杯即将结束，但王智贤指，莲香楼已签署了一份费用较高昂的体育赛事全年放映合约，将继续利用大屏幕，挑选热门足球联赛，包括英超、西甲等受欢迎球队赛事进行放映，如曼城、利物浦、阿仙奴、曼联等，甚至会播放亚运、桌球、赛车等项目。