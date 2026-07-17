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宏福苑｜政府优化租金补助 向业主发4期共30万元至明年12月 卓永兴：非双重资助

社会
更新时间：12:23 2026-07-17 HKT
发布时间：12:23 2026-07-17 HKT

身兼宏福苑火灾「紧急支援及募捐工作组」组长的政务司副司长卓永兴表示，当局会优化「大埔宏福苑援助基金」的租金补助安排，将向业主发放4期、合共30万元的租金补助，直至2027年12月，无论业主有否参与「特设销售计划」、又或有参与计划但是否拣到合适单位。

卓永兴接受电台访问时表示，由于得知部分居民及议员反映对原本的安排感到担心，有业主表示未有参与「特设销售计划」，且未能即时取得收购业权的款项，需要更多时间寻找合适单位。当局在听取意见后，决定「以情为先」为原则优化安排。

卓永兴：新安排并非双重资助

卓永兴补充，新安排并非双重资助，针对部分参加「特设销售计划」的业主，如他们选择的单位在2027年12月后才入伙，当局亦会继续发放租金补助，直至相关单位转让契据起计3个月后，才会停止发放下一期租金补助。

被问及基金财政状况时，卓永兴强调，援助基金绝对足够应付这方面的开支。当局表示，目前已向业主发放了两期租金补助，累计涉及金额达3亿元。

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