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东九龙线｜绿色集运公开招标采「双信封制」 中标者须提交固定金额 换专营权及物业发展权

社会
更新时间：12:11 2026-07-17 HKT
发布时间：12:11 2026-07-17 HKT

【东九龙线/绿色集体运输系统/招标】政府今日（17日）正式就东九龙智慧绿色集体运输系统展开公开招标，截标日期为2027年3月12日。项目建造工程预计于2027年展开，目标在2033年或之前落成通车，预料可惠及沿线逾30万名居民。今次招标将采用「双信封制」，全面考虑技术及价格方案，非价格建议及价格建议的比重分别占六成及四成。获选投标者须向政府提交一笔固定金额，以换取系统专营权及用地的物业发展权。

全长七公里设九站 连接彩虹至油塘

东九龙项目全长约7公里，涵盖高架道路段及隧道段，拟设九个车站。行线两端的终点站为彩虹东站及油塘东站，将分别接驳现有的港铁彩虹站及油塘站，途经彩云、顺利、顺安、秀茂坪、宝达、马游塘及蓝田北。

政府发言人指，项目将服务沿线逾30万居民及基督教联合医院等社区设施，除了能显著提升区内与铁路网的接驳效率，减少居民受路面交通挤塞影响，亦会设置24小时行人通道及约20组无障碍设施，方便居民来往上落山地区，包括接驳秀茂坪至安达臣道发展区。

批启德等3幅地发展权作资助 

为鼓励本地、内地及海外投资者参与，项目采用「建设—营运—移交」模式，由中标的专营公司负责融资、设计、建造、营运和维修。政府会透过三幅用地的物业发展权为项目提供财务资助，包括马游塘车厂用地、启德第3E区1号及2号用地，以及茶果岭道用地。

是次招标将采用「双信封制」进行评审，全面考虑技术及价格方案，非价格建议及价格建议的比重分别占六成及四成。获选投标者须向政府提交一笔固定金额，以换取系统专营权及用地的物业发展权。

要求预留延伸至慈云山及宝林

为保障公共资源运用，政府已制定多项财务管控措施，包括对中标者进行财务审查、要求提供保证金，以及禁止专营公司在系统开通前向股东分发项目产生的红利。

此外，当局在标书评审中鼓励投标者于车站设计结合智慧科技，并采用创新建筑技术以缩减施工期。同时，政府要求专营公司在设计上作出预留，让系统具备日后延伸至慈云山及宝林的可行性。发言人强调，项目在刊宪期间未有收到任何公众反对，并已于去年八月获运输及物流局局长批准，足见项目获得公众和社区的广泛支持。

招标公告详情

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