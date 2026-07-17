24岁无业男屡袭同居女友再强奸 4罪成囚6年半

24岁无业男3年前质疑女友另结新欢，同居争吵不休下多次殴打及强奸女友，否认5项强奸及3项袭击伤人罪，受审后被裁定3项袭击他人致造成身体伤害及1项强奸罪成，其余4项强奸罪脱。法官张慧玲今日于高等法院判刑指，被告又掴又打，打至胶櫈也损毁，引述创伤报告指事主心理创伤非常严重持久，加上被告重犯机会中等，故多番加刑，4罪终判囚6年半。

事主屡遭袭击致眼角膜出血心理创伤严重

案发时21岁男被告麦嘉豪被控5项强奸罪及3项袭击他人致造成身体伤害罪，被控在2023年10月29日及31日、翌月2日及5日，在屯门湖景邨某单位五度强奸X；另在同地于2023年10月29日及翌月2日，三度袭击X致其身体受伤。被告最终被裁定3项袭击及11月2日1项强奸罪成。

张官概述案情指被告10月29日先掴事主10至20巴，夜晚在床上捏颈掴脸再将事主左眼打至肿胀瘀伤流脓；4日后被告激动时以拳头及胶櫈打头，打至事主眼白流血，其后再强奸事主。张官引述医疗报告指事主3日后报案验伤，双眼周围瘀伤，双眼眼角膜下出血；医生供词又指事主背部手背膝后有瘀伤。张官再引述创伤报告指事主事后心理创伤非常严重持久，亲密关系中的暴力摧毁了事主安全感、身体自主权及对他人的信任，事隔2年半仍受创伤后压力困扰。

被告追求官能刺激性罪行重犯机会中等偏高

张官引述心理报告指被告为人冲动，追求官能刺激，过往滥交，使用武力出于一时反应，没有预谋，性罪行及暴力罪行重犯机会属中等偏高及中等。辩方亦求情指被告冲动，因事主出轨才犯案，与此同时事主有自残倾向，被告仍关心事主，而2人交欢一向不使用安全套，希望法庭减少加刑幅度。

张官判刑指被告强奸罪以4年半监禁为量刑起点，造成严重心理创伤及没有使用安全套分别加刑6个月及3个月，重犯机会中等再加刑3个月，合共监禁5年半。袭击他人致造成身体伤害罪方面，张官指首项控罪中被告掴事主掴至眼肿、事主「好痛」，判囚9个月；第2项控罪中捏颈再打头及左眼，判囚15个月；最后被告用拳头及胶櫈打事主，打至胶櫈损毁、事主眼肿，判囚2年。张官终指部份刑期分期执行，共囚6年半。

案件编号：HCCC56/2025

法庭记者：陈子豪