地盘禁烟｜建造商会推八大指引 屡劝不改驱离地盘 举报者可获超市礼券

建筑地盘全面禁烟规例即日起生效。根据法例，劳工处将建筑地盘列为法定禁烟区，违例吸烟者可被定额罚款3,000元。承建商亦有责任确保地盘内无人吸烟，违规者最高可面临40万元罚款；若因吸烟构成严重火警，涉事东主最高可被罚款300万元及监禁6个月，雇员亦可被罚15万元及监禁6个月。香港建造商会联同八大业界团体推出《建造业工地禁烟实务指引》，配合法例落实。会长廖圣鹏表示，《指引》内容涵盖订立禁烟政策、建立管理架构、展示横额海报、入职培训、日常会议宣传、提供戒烟支援讲座、设立巡查记录机制，以及制定违规处理与奖赏机制。

要求工人交出香烟及打火机暂存

廖圣鹏指，巡查次数会按地盘规模及风险而定，例如高危的大厦维修项目，可安排每日上下午巡查。罚则方面，商会将吸烟行为纳入现有的前线人员安全记录记分制度中。若工友因违规被扣满15分，必须重新接受培训方可重返地盘。对于屡劝不改的违规者，会被驱离地盘，直至证明成功戒烟才准许复工。

为从源头堵截，地盘出入口会要求工人交出香烟及打火机暂存，并透过智慧闭路电视系统监察。地盘同时鼓励举报机制，举报违规者的工友可获超市礼券等象征性奖励。针对包庇疑虑，廖圣鹏强调，高级管理层会向前线主管清晰交代雇主所面临的严厉罚则与责任，确保严格执法。若有罚款情况，现有惩罚机制亦已厘清承建商与分判商之间的责任分担。

工会忧无边界工程惹争议 促加强公众宣传

建造业总工会理事长周思杰表示，自宏福苑大火后，社会对地盘禁烟已有充分讨论，绝大部分工友已清楚3000元的定额罚款。不少地盘已在入口设置储物柜供工人存放烟具，相信吸烟情况会越来越少。不过，他提醒工友可能忽略了在危险仓库吸烟引致极大火灾，法庭最高可判罚15万元的严重后果。

对于劳工处即日起不设缓冲期作突击巡查，周思杰认为属一贯执法，预计初期无可避免会有检控个案。然而，他对部分无明确界线的街道工程或大厦维修地盘表示关注，因这类工程多以水马围封，边界容易随工程进度变动，部分物料亦可能存放于街道周边。若公众不慎行近有关范围吸烟，可能会引发是否属于地盘范围的争议，令地盘管理者无辜承担法律责任。他期望在日后执行过程中能逐步审视及改善，并建议在相关工地外加强对公众的宣传及张贴告示。

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