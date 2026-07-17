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宏福苑大火假灾民骗善款 厨师卖户口洗黑钱囚11月 上诉刑期得直改判监7个月

社会
更新时间：11:14 2026-07-17 HKT
发布时间：11:14 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑火灾夺去逾百人性命，有骗徒趁机冒充灾民骗取捐款。32岁男厨师把支付宝户口提供给骗徒，被用作处理约6.4万元黑钱，他早前承认洗黑钱罪判囚11个月。他不服判刑，认为刑期过重，今于高等法院提出上诉。暂委法官张洁宜接纳原审判刑过重，裁定上诉得直，改判囚7个月。

上诉人湛树成，早前承认处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，被判囚11个月、罚款4500港元及赔偿约2.5万元予4名骗案事主。

控罪指，他于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：HCMA144/2026
法庭记者：王仁昌

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