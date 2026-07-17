宏福苑听证会｜杜淦堃：目前证据未显示黄碧娇、梅少峰参与围标 批部分人「摆明车马」拒作证

大埔宏福苑大火独立委员会听证会今日（7月17日）举行最后一场听证会，由独立委员会代表、资深大律师杜淦堃总结陈词。对于民建联区议员黄碧娇的角色，杜淦堃表示，部分人士虽未在听证会上作供，但已应委员会邀请，就针对其的指控提交书面证据，当中包括民建联区议员黄碧娇及梅少峰。据目前委员会所获证据，并未显示二人参与围标或反竞争行为，惟他强调，任何个人之民事或刑事责任，均非委员会职权范围。

杜淦堃：法律团队并无任何预设立场

杜淦堃表示，今次调查中法律团队并无任何预设立场，团队的工作是在公平、公开、公正的原则下，将所收集的资料及证据有系统地全面呈交委员会考虑。他续称，公众必然关注委员会就相关议题的看法及将来的建议，有鉴于此，他必须再次解释，现时委员会法律团队提交的总结陈词中，所有观点、评论及建议，均属法律团队向委员会所作的陈述，旨在为日后委员会考虑相关议题及撰写报告时提供参考资料，强调现时的书面及口头陈词内容，并不代表委员会主席及两位委员。

批部份人拒绝作证「摆明车马」 不理涉公众利益调查

杜淦堃又指，今次提供的书面总结陈词多达600多页，实在无法在今天内就每一个范畴作非常全面的解释。他希望社会明白，每一位市民、每一个涉事方向他们提交的资料和文件，「我哋都有仔细审阅」，「绝对没有忽略他们的感受和看法。」

杜淦堃表示，就维修工程所涉各方的角色与责任，相关文件证据已载明清楚，强调「并无实质争议之余地」，又指有少部份人拒绝在听证会作证，形容是「摆明车马」不理涉公众利益的调查，令人遗憾。如有必要，将请求委员会对相关方作出不利推论，亦会在最终报告中如实记录其行为。

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